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Министр экономики Ливии оценил в триллион долларов убытки и потери страны
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Министр экономики Ливии оценил в триллион долларов убытки и потери страны
Весь мир
Министр экономики Ливии оценил в триллион долларов убытки и потери страны
economy.gov.ly  /  Пресс-служба министерства экономики Ливии

Триполи, 6 сентября. Министр экономики и торговли переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад аль-Хувейдж заявил, что государственный бюджет несет большие убытки. Об этом он рассказал во время пресс-конференции перед журналистами.

По словам главы ведомства, доклад о ситуации в стране подготовили представители нескольких комитетов Организации Объединенных Наций (ООН) в сотрудничестве с местными специалистами. По предварительным подсчетам, потери составили триллион долларов.

Мухаммад аль-Хувейдж отметил, что убытки от приостановки добычи нефти оцениваются в 155 млрд долларов. Социальные расходы и реконструкция инфраструктуры обошлись правительству в 576 млрд долларов.

Министр экономики Ливии оценил в триллион долларов убытки и потери страны
Федеральное агентство новостей  / 

Министр экономики указал на уменьшение размера валового внутреннего продукта (ВВП) с 90 до 40 млрд долларов. По его мнению, это обусловлено сокращением объема экспорта при увеличении импорта, а также остановкой заводов и предприятий.

Аль-Хувейдж подтвердил, что наблюдается снижение курса ливийской валюты по отношению к иностранной. Это негативно влияет на уровень дохода на душу населения. Условия жизни также ухудшаются в результате инфляции и роста цен при высоких показателях безработицы в Ливии.

Глава ведомства считает, что крайне необходимо восстановить стабильность и безопасность, заново отстроить города и заводы, а также привлечь инвестиции для урегулирования экономического кризиса в стране. Совокупность этих мер в перспективе окупит все потери и убытки государственного бюджета.

Премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил Россию с рабочим визитом. Во время ряда встреч с официальными лицами Москвы он обратился к строительным и нефтедобывающим компаниям с просьбой вернуться в Триполи для возобновления замороженных проектов.

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ливия экономика убытки
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