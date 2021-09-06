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Эфир: Как утечка персональных данных россиян угрожает национальной безопасности страны
Общество
Эфир: Как утечка персональных данных россиян угрожает национальной безопасности страны
ПолитЭксперт  / 


В понедельник, 6 сентября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты обсуждают, как утечка персональных данных влияет на национальную безопасность страны.

Тема утечки персональных данных россиян становится особенно актуальной накануне выборов в федеральный и региональные парламенты. Защита данных — это важнейшая задача, иначе вмешаться в ход выборов сможет кто угодно.

Уже известно, что онлайн-голосование будет доступно в Москве, в Севастополе, а также в Ростовской, Курской, Нижегородской, Мурманской и Ярославской областях. Москва будет голосовать через местную платформу, остальные регионы — на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и «Ростелекомом». Одним из нововведений станет возможность изменить свое мнение, однако сделать это можно будет не позднее 24 часов после совершения выбора.

Есть ли инструменты для надежной защиты российских избирателей от иностранного вмешательства с учетом того, что техника на 100% состоит из импортных деталей? Тюремные или украинские колл-центры — кто звонит россиянам от имени банков и ворует их деньги? Что делать с мошенниками в автостраховании — откуда у преступников паспортные данные и сканы прав россиян? Работает ли закон в отношении злоумышленников, ворующих персональные данные?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечают эксперты Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС):

  • Василий Бурылов, к. э. н., заместитель декана факультета среднего профессионального образования СЗИУ РАНХиГС;
  • Константин Индык, директор образовательного направления «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
  • Владимир Наумов, заведующий кафедрой бизнес-информатики.

Они объясняют, почему до сих пор не удалось решить проблему спама и откуда у спамеров наши персональные данные.
 

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