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Саади Каддафи освободили из частной тюрьмы «Митига» в Триполи

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:48
Весь мир
Саади Каддафи освободили из частной тюрьмы «Митига» в Триполи
ФБА  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Триполи, 6 сентября. Ливийские власти выпустили из заключения сына бывшего руководителя североафриканского государства Муаммара Каддафи — Саади. Освобожденный отправился в Турцию.

Каддафи-младший провел порядка семи лет в тюрьмах Триполи. Последние два года — в «Митиге», управляемой группировкой RADA во главе с террористом Абд аль-Рауфом Каррой. Освобождение произошло в соответствии с решением суда, вынесенным в 2018 году.

Известие подтвердило переходное Правительство национального единства (ПНЕ). В заявлении пресс-службы отмечено, что Саади передан своей семье с соблюдением всех юридических процедур.

«Саади Муаммар Каддафи отпущен спустя два года после решения о его освобождении. Это произошло в сотрудничестве с генеральной прокуратурой и во исполнение постановлений суда», — говорится в сообщении ведомства.

ПНЕ подчеркнуло приверженность взятым на себя обязательствам по освобождению всех заключенных, которые незаконно содержатся в исправительных учреждениях. Руководство страны надеется, что этот шаг поспособствует национальному примирению.

Местные СМИ сообщили, что бывший арестант сразу после освобождения покинул Ливию. Из международного аэропорта Митига он вылетел в Турцию. Решение принято из соображений личной безопасности.

Генерал-майор Саади Каддафи до 2011 года командовал войсками спецназа. Кроме того, он известен как профессиональный футболист.

Саади Каддафи освободили из частной тюрьмы «Митига» в Триполи
youtube.com  / Clear News

После свержения режима своего отца Саади бежал в Нигер. В 2014-м экстрадирован местными властями в Ливию. С тех пор бывший спортсмен находился под стражей в Триполи.

Его обвинили в насилии против демонстрантов в 2011 году и убийстве тренера столичного клуба «Аль-Иттихад» Башира ар-Рияни. В 2018-м Апелляционный суд Триполи оправдал Саади и снял с него все обвинения. Однако освобождения не последовало. Будучи невиновным, около трех лет он оставался в тюрьме у бандформирования.

В начале июня генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Саур подтвердил, что дело Саади Каддафи закрыто и заключенный ожидает выхода на свободу.

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ливия каддафи
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