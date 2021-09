Премьер Ливии поручил министру нефти и главе ННК урегулировать административный спор

Триполи, 6 сентября. Премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба возглавил заседание по решению проблем в нефтегазовом секторе. Об этом сообщается в пресс-службе администрации.

Во встрече также участвовали министр нефти и газа Мухаммад Аун и председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла. Между чиновниками возник конфликт на фоне работы ведомств.

Абд аль-Хамид Дабиба сказал присутствующим, что не допустит административных или технических препятствий, которые могут привести к блокированию добычи природных ресурсов.

