Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 13:05
13:05
Экономика
Мишустин сообщил о готовности Кабмина РФ к начислению выплат военнослужащим
13:05
Общество
Пародист Александр Песков объяснил, почему продает особняк в Подмосковье
13:04
Общество
Мы благодарны санкциям: соликамский сыровар о главных достоинствах дефицита
13:04
Общество
Электронные медкарты станут доступны россиянам на «Госуслугах» в ближайшее время
13:04
Политика
Талибы назвали новое Правительство Афганистана переходным
13:01
Происшествия
СК завершил расследование уголовного дела о крушении судна «Восток»
13:00
Общество
Минпросвещения заявило о штатной работе школ во время выборов в России
12:58
Политика
Эфир: К чему приведет Афганистан падение панджшерских львов
12:57
Весь мир
Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
12:56
Происшествия
Двое рабочих скончались от удара током при чистке скважины в Курской области
Все новости

Премьер Ливии поручил министру нефти и главе ННК урегулировать административный спор
Весь мир
Премьер Ливии поручил министру нефти и главе ННК урегулировать административный спор
gnu.gov.ly  /  Пресс-служба правительства Ливии

Триполи, 6 сентября. Премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба возглавил заседание по решению проблем в нефтегазовом секторе. Об этом сообщается в пресс-службе администрации.

Во встрече также участвовали министр нефти и газа Мухаммад Аун и председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла. Между чиновниками возник конфликт на фоне работы ведомств.

Абд аль-Хамид Дабиба сказал присутствующим, что не допустит административных или технических препятствий, которые могут привести к блокированию добычи природных ресурсов.

«Чиновникам необходимо решить все вопросы между министром нефти и председателем ННК, чтобы избежать подобных проблем в будущем», — заявил премьер.

Эксперты энергетического сектора предупредили, что спор между министерством и корпорацией может негативно сказаться на инвестиционных возможностях Ливии. В связи с этим сторонам необходимо урегулировать конфликт в ближайшее время.

Проблема возникла на фоне несогласованности действий. Мухаммад Аун назначил Джадаллаха аль-Авкали новым главой ННК, параллельно отстранив от должности Мустафу Саналлу. Последний отказался выполнять указания министра.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер Ливии поручил министру нефти и главе ННК урегулировать административный спор
нефть ливия спор ннк дабиба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru