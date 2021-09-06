Шесть палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы строгого режима

Тель-Авив, 6 сентября. Шестеро палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле, совершили побег из особо охраняемой тюрьмы «Гильбоа» на севере страны.

Правоохранительные органы, которые прибыли на место через полчаса после происшествия, в настоящее время ведут усиленные поиски при поддержке армейских подразделений и с применением вертолетов и БПЛА. Кроме того, службы безопасности усилили патрули и установили блокпосты на дорогах Западного берега реки Иордан.

Примечательно, что эта тюрьма считалась одним из максимально защищенных мест лишения свободы. В ней содержатся приговоренные к длительным срокам заключения за преступления против безопасности израильского государства, в том числе террористы.

ТАСС / ATEF SAFADI / EPA

По этой причине инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у руководства страны. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет взял произошедшее под личный контроль и приказал регулярно докладывать ему поступающую информацию. В настоящее время около 400 заключенных в «Гильбоа» готовят к отправке в другие тюрьмы. Весь персонал пенитенциарного учреждения находится на рабочих местах и дает показания следователям.

6 Palestinian prisoners, sentenced for life by the israeli enemy, managed to escape this morning from Gilboa prison, northern occupied Palestine.



Palestinian resistance factions congratulating this heroic act, saying its a new hit for israeli security establishment and the army pic.twitter.com/GiAbcaazUt — Hussein ???????? (@EyesonSouth) September 6, 2021

Как сообщается, заключенные, жившие в общей камере, совершили побег через тоннель, вырытый за пределы стен пенитенциарного учреждения. По версии сотрудников служб безопасности, им оказывали помощь извне, а координацию действий с сообщниками беглецы осуществляли по спрятанному ранее мобильному телефону.

ТАСС / ATEF SAFADI / EPA

Первыми беглецеов заметили израильские фермеры, которые сообщили об этом в полицию. Предполагается, что преступники направляются в город Дженин, где власть Палестинской национальной администрации (ПНА) значительно ослабла. Также в последнее время там участились столкновения местных вооруженных формирований с силовыми структурами еврейского государства.

Известно, что одним из участников побега является Закария Збейди, который обвиняется в многочисленных преступлениях против Израиля и Палестинской национальной администрации, включая похищения людей и подготовку терактов. Он был одним из лидеров группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», который считается живым символом второго вооруженного восстания палестинцев в 2000–2005 годах. Остальные — боевики «Исламского джихада» (запрещен в РФ) из сектора Газа.

The place in "Gilboa" Prison from which 6 Palestinian prisoners escaped.

~NewsPress pic.twitter.com/50SnRrsf0I — INTELSky (@Intel_Sky) September 6, 2021

Руководство палестинского исламистского движения ХАМАС приветствовало произошедшее, назвав побег «актом героизма и отваги», а также вызовом израильской системе безопасности, которая некоторыми экспертами считается одной из лучших в мире.