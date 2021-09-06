Детский психолог рассказала, почему нельзя надолго уезжать от детей

Певица Светлана Лобода заявила, что ее старшая дочь Ева живет с бабушкой в Москве, а она только приезжает к ним в гости. Сама артистка со всей семьей уже два года живет в Европе — по слухам, в Греции или на Кипре. В беседе с корреспондентом ФАН детский психолог Наталья Наумова рассказала, насколько правильно жить вдали от ребенка и как восполнить у него дефицит внимания со стороны матери.

«Родители, оставляя ребенка с бабушкой, думают, что ему хорошо, но это всегда не так — ребенку нужна мама, причем постоянно. Ему кажется, что мама его не любит и она его бросила. Самое главное — не допустить формирования этого комплекса. Действительно, разные бывают ситуации и приходится уезжать. Важно сказать ребенку о том, что вы его любите», — рассказала собеседница ФАН.

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Даже на расстоянии необходимо уделять максимальное внимание ребенку: ежедневные звонки, встречи на праздниках или, если есть возможность, даже по выходным. Наталья Наумова подчеркнула, что такое общение не должно длиться несколько лет.

«Есть случаи, когда мамы оставляют ребенка бабушке, уезжают на несколько лет и устраивают личную жизнь, а когда возвращаются спустя годы — ребенок уже не воспринимает маму, ее заменила бабушка. У ребенка на маму целое море обид. Даже когда такие дети вырастают, травматизация никуда не уходит», — объяснила психолог.

Для ребенка мама — это как продолжение его самого. То есть мама формирует у ребенка самооценку, подчеркнула Наумова. Если человека в детстве оставила мать, значит он всегда будет жить в страхе, что любой другой близкий человек может аналогично с ним поступить .

«Для того, чтобы минимизировать такую травматизацию, не оставляйте ребенка надолго. Если расстаетесь — нужно оставаться в постоянном контакте, а бабушкам, с которыми оставили ребенка, также нужно говорить, что мама его не бросила», — добавила Наталья Наумова.

Расставаясь с ребенком, необходимо назвать точные сроки возвращения, пояснила психолог, договориться и получить его согласие.

Ранее детский психолог Полина Заргарова предупредила, что систематическая жесткость и агрессия по отношению к игрушкам может быть признаком проблем с психикой у ребенка. Периодические случаи необязательно являются тревожными звоночками, потому что настроение у маленьких детей часто меняется.