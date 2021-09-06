Стоимость алюминия достигла десятилетнего максимума

Лондон, 6 сентября. Цены на алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили до максимума более чем за десять лет.

Причиной роста цен стал государственный переворот в Гвинее, который поставил под угрозу поставки бокситов из страны. Ранее стало известно, что гвинейские военные объявили о захвате власти в стране и аресте президента Альфа Конде. Затем сообщалось о закрытии государственных границ.

Фьючерсы на алюминий на LME с поставкой через три месяца по состоянию на 10:25 по московскому времени в понедельник торгуются на уровне 2727 долларов за тонну, что 1,2% выше стоимости на момент закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов стоимость подскакивала 2775,5 доллара за тонну, что является максимумом с мая 2011 года.

Эксперты Федерального университета Минас-Жерайс (UFMG) ранее подсчитали объемы золота, нелегально вывозимого из Бразилии. Порядка 28% экспортированного драгметалла за 2019-й и 2020-й годы было добыто на незаконных шахтах.