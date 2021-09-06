Миллионы американцев остались без пособий по безработице

Вашингтон, 6 сентября. Сегодня 7,5 миллионов американцев лишатся государственной поддержки в размере 300 долларов в неделю, которую власти США выделяли в течение приблизительно года для поддержки семей, затронутых последствиями пандемии COVID-19.

Таким образом американская администрация хочет придать импульс экономическому восстановлению и заполнить сотни тысяч рабочих мест, которые были созданы в последние месяцы. Дело в том, что американцы не очень охотно выходят на работу, имея возможность получать от государства различные выплаты. Да, 300 долларов в неделю, которые государство выдает гражданам, не слишком существенная сумма, однако она сравнима, а зачастую и превышает, минимальную заработную плату, которая составляет 7,25 доллара в час. При этой ставке за 40-часовую рабочую неделю сотрудник получит 290 долларов. В таких условиях вполне резонно, что американцы предпочитают за те же деньги сидеть дома.

Все это вызвало ситуацию, когда в стране начал наблюдаться кадровый голод: представители бизнеса жалуются на невозможность найти сотрудников. По официальным данным, с начала года в США было создано несколько миллионов рабочих мест, многие из которых до сих пор остаются невостребованными. И это не удивительно, ведь большая часть новых вакансий создана в отраслях общественного питания, развлечений и туризма и являются низкооплачиваемыми. Несмотря на то, что многие работодатели предлагают почасовые ставки, близкие к 15 долларам, необходимо отметить, что значительная часть этих рабочих мест предполагает занятость на неполный рабочий день, а потому экономических стимулов рваться на работу у американцев просто не было. Теперь же, благодаря отмене пособий по безработице, гражданам США волей-неволей придется вспоминать что такое труд.

Global Look Press / Mark Reinstein/MediaPunch / www.imago-images.de

В то же время, по сообщению министерства финансов США, штаты, в случае необходимости, могут продолжить выплаты гражданам. Для этого в бюджете предусмотрена сумма в 350 миллиардов долларов, которые могут быть потрачены на социальные нужды.

Несмотря на это, власти большинства американских штатов нацелены на прекращение выплат и восстановление нормального функционирования экономики. В то же время, согласно статистике, в штатах, где выплаты пособий по безработице были прекращены ранее, не наблюдается значительной разницы между гражданами, которые возвращаются на работу в сравнении с теми штатами, которые продолжали выплаты.

Уже в ближайшие недели можно будет оценить последствия отправления американцев в «самостоятельное плавание». Можно с уверенностью предполагать, что не все из них смогут вписаться в новый постковидный рынок.