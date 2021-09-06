Законопроект о закреплении понятия «геноцид народов СССР» подготовили в РФ

Москва, 6 сентября. В России завершили подготовку законопроекта о закреплении таких понятий, как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Данное заявление Игорь Краснов сделал во время международного форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Создатели этого законопроекта опирались на признанные уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права. Кроме того, этот документ предусматривает и введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также регламентацию правового статуса комплекса архивных документов и кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.

Кабинет министров Ирака одобрил и передал на рассмотрение в парламент законопроект об обязательной военной службе. Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми назвал это выполнением одного из своих обещаний, которое укрепит национальные ценности среди молодого поколения.