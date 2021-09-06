Лукашенко может поставить нефтяной вопрос на повестку встречи с Путиным

Минск, 6 сентября. На переговорах между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным может быть поднят нефтяной вопрос, заявили в Минске.

Об энергетической повестке встречи двух национальных лидеров Лукашенко рассказал в ходе беседы с главой ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым. Белорусские нефтяники приступили к реализации ряда проектов по добыче и переработке «черного золота», в том числе на территории Российской Федерации, и если им потребуется какая-то поддержка, она может быть оказана на самом высоком уровне, намекнул президент.

«От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Белоруссии. Мы с ним обсудим», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин ожидает встречи с белорусским лидером. По мнению президента России, отношения между Москвой и Минском переживают не лучшие времена, и Путин намерен это исправить.