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В Европе назвали срок отказа от «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:05
Экономика
В Европе назвали срок отказа от «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 6 сентября. Представители Евросоюза заявили, что российский газопровод окажется невостребован уже к 2046 году.

Европа перестанет нуждаться в российском газе через четверть века, когда страны ЕС полностью перейдут на «зеленую» энергетику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова канцлера германии Ангелы Меркель. Она сделала соответствующее заявление во время своего визита в Киев.

«Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет», — сказала канцлер.

Меркель призвала украинцев готовиться к потере транзитных доходов и развивать альтернативные источники энергии. Политические обозреватели ранее подробно описали неутешительные для Киева итоги визита немецкого политика.

Бывший министр экономики Украины Сергей Терехин отмечал, что нынешнее руководство страны в вопросе транзита газа больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России. Его мнение приводит INFOX.

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