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19FortyFive: восточный фланг НАТО оказался уязвим перед Россией
Армия
19FortyFive: восточный фланг НАТО оказался уязвим перед Россией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 6 сентября. Россия обладает серьезной военной мощью. НАТО следует укрепить свои восточные рубежи, считает эксперт в сфере нацбезопасности США Дэниэл Гуре.

Руководство НАТО должно всерьез укрепиться в Восточной Европе, считает аналитик. ВС РФ продолжают получать модернизированное вооружение и отрабатывать быстрое развертывание на границах, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на западный инфопортал 19FortyFive.

«Вот уже более десяти лет Россия предпринимает серьезные усилия для масштабной модернизации практически всего своего военного арсенала, включая стратегическое оружие», — напоминает Гуре.

Российская армия вооружена высокоточными установками, которые способны наносить мощные удары по военной инфраструктуре Североатлантического альянса в Европе. Россия значительно улучшила мощь своих войск не только в количественном, но и в качественном отношении. Регулярно проводятся учения, вроде маневров «Запад-2021», заметил экс-сотрудник Пентагона. НАТО следует готовиться к войне на восточном направлении, считает он.

Китайские журналисты ранее назвали российское оружие, способное нанести сокрушительный удар по Западу. Такой разработкой стал ядерный беспилотник «Посейдон». Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Москву и Минск предоставить данные об учениях «Запад-2021», сообщает телеканал «360».

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