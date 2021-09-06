Каждая старинная усадьба — как уникальная книга исторических событий. Детали построек, архитектурные и ландшафтные приемы — всегда отражение не только эпохи, но и предпочтений и увлечений хозяев. Владельцы сменяют друг друга, а поместье продолжает хранить семейные тайны. Усадьба Гребнево в Подмосковье — одна из таких сокровищниц старинной архитектуры, уникальный памятник республиканского значения, расположенный в городском округе Щелково. По масштабам этот дворцово-парковый комплекс входит в пятерку самых больших в Московской области и вполне может посоревноваться в этом отношении с усадьбой Архангельское. Среди владельцев — почти все известные знатные русские фамилии, всегда служившие при дворе. Последние годы здесь ведутся восстановительные работы, до полного завершения реконструкции еще далеко. Но парковая и приусадебная территория обустроена как культурно-развлекательная площадка для взрослых и детей. Да и личное присутствие при реставрации уникального памятника истории может оказаться ценным для многих знатоков истории России. Сегодня ФАН рассказывает об этой замечательной подмосковной достопримечательности и комфортном месте для досуга отдыхающих всех возрастов.

Федеральное агентство новостей /

История усадьбы Гребнево

Судьба старинного поместья непроста, его история берет начало еще в XIV веке. Для служения при дворе Ивана Калиты прибыл вельможа из Золотой Орды — мурза Чет. В качестве благодарности за преданность Калита пожаловал ему участок земли у реки Любосивли, или, как ее по-современному называют, Любосеевки. Тогда селение стало называться Четрековским, в честь своего хозяина-татарина. Гребневым поместье стало именоваться позже, когда его владельцем стал Василий Гребенка-Шуйский.

Первым документально подтвержденным хозяином имения был боярин Василий Воронцов. Усадьба часто меняла владельцев по прихоти царских особ, она передавалась в качестве поощрения за верную службу. Так, Иван Грозный лишил Воронцовых прав на имение и передал его своему оружейничему Богдану Бельскому. Царь Борис Годунов снова вернул земли семье Воронцовых, а точнее вдове Марии Васильевне с двумя дочерями — Анной и Авдотьей. Позже Анна вышла замуж за видного военного деятеля Смутного времени — князя Дмитрия Трубецкого — и следующие 200 лет Гребнево принадлежало уже другой знатной семье — Трубецких. При Дмитрии Трубецком в усадьбе строится плотина на Любосеевке и проводятся другие гидротехнические работы. Появляются Барские пруды, искусственные острова, которые мы можем увидеть и сегодня.

Архитектурного расцвета Гребнево достигло в XVIII веке. В этот период усадьба вновь несколько раз меняла владельцев. Отдельно в череде хозяев имения стоит фигура Николая Трубецкого. Его мятежная натура требовала воплощения самых смелых идей по преобразованию государства, все это вылилось в организацию тайной масонской ложи в Гребнево, об этом чуть подробнее мы расскажем дальше. Все средства тратились Николаем Никитичем на издание просветительской литературы, а вот на поддержание имения денег не хватало, оно стало приходить в запустение.

В 1781 году Гребнево было продано Гавриле Бибикову. Именно при нем усадьба стала приобретать тот вид, который дошел и до нас. Бибиков посвятил обустройству Гребнево 22 года. Он построил главный дом в усадьбе, отдав предпочтение классическому стилю, а также летнюю церковь, в приусадебной зоне появились пруд и бассейны, в парке — китайская беседка и мыльня (своего рода баня) для господ. Озеро в «аглицком вкусе» обрело восемь островов, на них были возведены домики с мостиками, картинная галерея, а также летний театр.

Гребнево при Бибикове стало настоящим местом культуры. На одном из балов, организованных в поместье, Александр Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой. Для обучения крепостных артистов балетному мастерству специально из Франции выписали танцмейстера Петра Йогеля. Его имя в романе «Война и мир» упомянул Лев Толстой.

wikipedia.org / Общественное достояние

После смерти Гаврилы Ильича Гребнево переходит к представителям рода. Новые хозяева придают усадьбе черты модного тогда стиля ампир, фасады перекрашиваются в пастельные оттенки. Голицыны также уделили внимание главному въезду, были построены величественные ворота «Триумфальная арка», которые отсылают нас к императорским постройкам Древнего Рима. Возводится зимняя церковь Николы Чудотворца. В усадебном комплексе, помимо дворца, появляются флигели, конный двор, каретный сарай, готическая ограда, дополненная башенками.

К сожалению, следующий хозяин имения — промышленник, а в некоторых источниках его называют земельным спекулянтом, купец Пантелеев не слишком церемонился с постройками. Во дворце он разместил купоросную фабрику, вредоносные пары которой почти 40 лет разрушали его величественный интерьер. В таком полуразрушенном виде Гребнево досталось купцам Кондрашевым. Новые владельцы не скупились на средства и почти 30 лет восстанавливали дворец и остальные строения, а заодно привели в порядок и благоустроили парк, разбили фруктовый сад, высадили красивейшие березовые аллеи.

В начале XX века усадьбу приобретает успешный столичный врач Федор Гриневский, родственник известного русского литератора, писателя Александра Грина. Гриневский организовал в Гребнево первый в Щелково санаторий. Для этого он отремонтировал не только главное здание, но и два каменных корпуса, провел водопровод и центральное отопление. В таком виде усадьба переходит в руки большевиков и в 1922 году становится туберкулезным центром имени Семашко. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. А в 60-е здание удостоилось статуса охраняемого исторического объекта республиканского значения.

Масонские тайны Гребнево

Как и большинство исторических усадеб Гребнево хранит свои тайны. Николай Трубецкой выбрал для себя необычный жизненный путь, став участником масонской организации «Орден Розы и Креста». Чем она занималась? Своей главной целью все состоявшие в этой организации считали создание прогрессивного общества, освобождение человечества от сил зла. В Гребнево розенкрейцеры — а именно так называли себя масоны — регулярно проводили собрания, философские диспуты и даже магические ритуалы. Для магических действий участники ордена выбрали один из искусственных островов, окруженный водой со всех сторон. Каждый шаг гребневских масонов был окутан завесой таинственности. Посещали поместье и именитые масоны, среди которых был писатель Александр Радищев.

Поскольку все призывы к преобразованию были тесно связаны со сменой власти, деятельность ордена считалась вне закона. Каждый его участник давал обет молчания под страхом смерти. Но все планы по спасению мира провалились, когда слухи о таинственных мятежниках дошли до императрицы Екатерины II. Она полностью разгромила орден, а самого Трубецкого отдалила от царского двора. Другого же участника неудобного для властей сообщества — Николая Новикова, просветителя и издателя, радевшего за отмену крепостного права — правительница и вовсе заточила в Шлиссельбургскую крепость. Но перед этим где-то на просторах усадьбы верховным розенкрейцером Иоганном Шварцем были спрятаны тайные рукописи, в которых было подробно описано, что нужно предпринять для развития и улучшения общества. Что стало с этими бумагами и были ли они переданы в более надежные руки — неизвестно. Историки склоняются к мысли, что сакральные записи все еще хранятся где-то в закоулках Гребнево. Возможно, в ходе восстановительных работ они будут найдены.

wikipedia.org / Antares / Общественное достояние

Чем заняться в усадьбе летом

Начиная с 80-90 годов XX века усадьба реставрируется, но пока что фасады некоторых построек не восстановлены. Окончание реконструкции намечено на 2026 год, но грамотно выстроенная архитектурная подсветка уже сейчас придает фасадам красивый рельеф и шарм. Кажется, будто это декорации к фильму про графские развалины и привидения.

Остальная территория приведена в порядок и обустроена для комфорта отдыхающих. Насыщенной культурной жизнью усадьба Гребнево также славится — это всевозможные спектакли, концерты, фестивали, выставки, экскурсии и многое другое. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальном сайте объекта.

Для желающих провести время в уединении или с ночевкой здесь также предлагают современные гостевые домики, оборудованные по всем стандартам туристического комфортного жилья. Гостям также предложат довольно экзотическое размещение в гранд-шатре, или иглу. Для тех, кто не в курсе, иглу — это небольшие современные постройки с прозрачными стенками, напоминающие перевернутые стеклянные чашки. Берег, на котором они стоят, довольно крутой, что лишь добавляет острых ощущений, поскольку обзор в иглу доступен на все 360 градусов. Рассчитаны иглу на пять-восемь человек, посередине жилища стоит столик, а по кругу — лавки. В иглу можно посидеть с друзьями, выпить чаю, спрятаться от ветра, а затем, отдохнув, продолжать обозревать окрестности. Гости усадьбы Гребнево также могут покататься на лодках, приобщиться к искусству рыбалки или погулять по набережной, украшенной клумбами, фонтанчиками, фонарями.

Ежегодно в Гребнево проводятся масштабные мотофестивали, участие в которых принимают байкеры и любители мотоциклетного спорта, а также музыканты различных рок-групп. Открывается мотосезон в апреле, а закрывается обычно в сентябре.

Хорошо вписалась в ландшафт усадьбы гребневская ярмарка, где можно купить многочисленные сувениры — чай, мед, леденцы, одежду, предметы интерьера. А по соседству с ярмаркой собрана небольшая сцена для артистов и ведущих деловых мероприятий.

Prt Scr youtube.com / Летящие по жизни

Зимние развлечения в усадьбе

Жители ближайших городов и поселков знают, что нет лучшего места для новогодних праздников чем Гребнево. Они регулярно приезжают сюда на зимний отдых. Здесь ставят большую елку, украшают поместье фонариками, гирляндами. Стеклянные иглу в снегу смотрятся особенно сказочно, как будто сделанные изо льда. Рядом можно пожарить шашлык и сварить глинтвейн на огне. Крутые берега заливаются водой для катания на «ватрушках». Такое развлечение приходится по душе и взрослым, и ребятишкам. Подобных горок в поместье несколько, можно переходить от одной к другой.

Традиционный зимний каток на открытом воздухе здесь тоже организуют. Так что место понравится и любителям коньков. Позаботились администраторы и о лыжниках: живописных трасс, крутых и не очень, здесь более чем достаточно. На лыжах можно пройтись и по озеру, его специально для этого не чистят. И, конечно, зимнее Гребнево — отличное место для езды на снегокатах. Их можно взять напрокат или привезти свои. Снег здесь чистый, нетронутый автомобилями и пешеходами. Катайтесь на здоровье!

Чем занять детей в Гребнево

Для детей школьного возраста и малышей на территории усадьбы обустроены площадки и места для активного отдыха и развивающих занятий. Летом это игры и специальные познавательные маршруты на свежем воздухе, зимой — катание с ледяных горок, на коньках и снегокатах. Организуют для маленьких туристов и специальные экскурсии по главным достопримечательностям культурно-исторического ансамбля.

Английский двухэтажный автобус работает как мастерская, где ребят обучают гончарным и кузнечным навыкам. Здесь можно даже изготовить собственный сувенир на память о Гребнево. А вкусно и полезно подкрепиться ребятишки могут в гранд-шатре, где на выбор им предложат шашлык, пироги с вишней, яблоками и другими начинками, а также различные сладости.

Как добраться до Гребнево

Усадьба расположена на территории Щелковского района Московской области. Путь от Москвы до Гребнево пролегает через достаточно живописные места — такие как Медвежьи Озера, города Щелково, Фрязино. Расстояние составляет приблизительно 44 км, так что на собственном автомобиле без пробок вы доберетесь на место за 35 минут.

Из общественного транспорта мы рекомендуем выбрать электричку, чтобы не тратить время на автомобильные заторы. Вам нужна станция Фрязино, а уже от нее автобус быстро доставит прямиком до ворот усадьбы.