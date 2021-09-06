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Праздник огня в Валенсии завершился фейерверком
Общество

Фестиваль традиционно проходит на востоке Испании. «Las Fallas» это праздник огня, который отмечают на протяжении недели. Фейерверки, петарды и бенгальские огни передают дух новой жизни. Фестиваль перенесли с весны на осень из-за COVID-19. Но это не помешало пережить те же эмоции после сжигания чучела.

«После прожитых лет своей жизни я поняла, что мне это необходимо. Неудачи всегда возрождаются из пепла. И я верю, что эти неудачи, эти памятники должны быть сожжены, чтобы начать новый жизненный цикл,» рассказывает файера майор (почетный гость праздника) Клаудиа Мас.

Фестиваль проходит в честь памяти святого Иосифа. Неделя празднования завершается фестивалем гигантских фигур из папье-маше под названием «нинотс». Их провозят по улицам прежде чем поджечь и попрощаться со старой жизнью.

 

 

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