Праздник огня в Валенсии завершился фейерверком

Фестиваль традиционно проходит на востоке Испании. «Las Fallas» — это праздник огня, который отмечают на протяжении недели. Фейерверки, петарды и бенгальские огни передают дух новой жизни. Фестиваль перенесли с весны на осень из-за COVID-19. Но это не помешало пережить те же эмоции после сжигания чучела.

«После прожитых лет своей жизни я поняла, что мне это необходимо. Неудачи всегда возрождаются из пепла. И я верю, что эти неудачи, эти памятники должны быть сожжены, чтобы начать новый жизненный цикл,» — рассказывает файера майор (почетный гость праздника) Клаудиа Мас.

Фестиваль проходит в честь памяти святого Иосифа. Неделя празднования завершается фестивалем гигантских фигур из папье-маше под названием «нинотс». Их провозят по улицам прежде чем поджечь и попрощаться со старой жизнью.