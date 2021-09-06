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«Сговор и травля»: Захарова осудила давление на российских журналистов в Германии
Политика
«Сговор и травля»: Захарова осудила давление на российских журналистов в Германии
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 6 сентября. Власти Германии, спецслужбы и крупнейшие медиахолдинги оказывают беспрецедентное давление на российских журналистов, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова осудила поведение немецких властей в личном Telegram-канале. По словам российского дипломата, официальный Берлин проводит скоординированную кампанию по подавлению свободы слова под прикрытием «защиты демократии». На деле же чиновники и силовики попросту пытаются выжить из страны независимых российских журналистов, считает официальный представитель международного ведомства.

«Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись закрытие банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии», — написала дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова нередко использует личные социальные сети для выражения позиции по актуальным международным вопросам. Ранее дипломат жестко ответила призыв посольства США на Украине по поводу Минских соглашений.

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россия захарова германия журналисты rt цензура
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