Газ в Европе подорожал до 650 долларов за кубометр

Лондон, 6 сентября. Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник перешагнула отметку в 650 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 654,1 доллара за тысячу кубометров, или 53,68 евро за МВт·ч. Цены на ICE представлены в евро за МВт·ч на фоне текущего обменного курса евро к доллару.

На данный момент рост цен на топливо замедлился, однако его котировки в Европе остаются на уровне 650 долларов за тысячу кубических метров. С начала торгов 1 сентября стоимость увеличилась на 3%.

До конца текущего года цены на российский природный газ в Европе могут оставаться на отметках, близких к рекордным. Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода пояснил, что перед наступлением холодов европейские хранилища топлива опустели до рекордно низких показателей. Пока что их заполняемость находится на уровне 20%, и рекордные цены на газ могут сохраниться до конца 2021 года.