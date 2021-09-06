Вывод войск из Афганистана поставил под вопрос американскую лунную программу

Афганский кризис в США стал причиной упадка в сфере политики и жизни этого государства еще до вывода американских войск, а теперь, кажется, является определяющим мотивом будущего развития Штатов в самых неочевидных стратегических инициативах.

Так, издание The Hill пишет, что Джо Байдену после провала в Афганистане лучше отойти подальше от проекта «Артемида». Это, если кто не помнит, программа по освоению Луны, которая на практике реализуется с 2019 года.

Она разграничена на два этапа. Первый из них — это отправка на спутник Земли «первой женщины и следующего мужчины», а потом и строительство лунной базы для исследования спутника, в том числе и на предмет добычи полезных ископаемых, с параллельным строительством окололунной космической станции. Проект должен быть реализован в 2024-2025 годах. И на него, по предварительным оценкам, должно быть выделено 32,5 млрд долларов.

Собственно, логичен вопрос — где Луна, а где Афганистан? И какая здесь связь? Однако аналитики The Hill зависимость усматривают в том, что за всю космическую историю США новые инициативы, а следовательно, и траты на космос всегда встречали довольно сильное сопротивление со стороны лоббистских и парламентских групп в конгрессе. Фактически только сильный президент может не дать подобным инициативам заглохнуть. Как, например, Джон Кеннеди был главным идеологом космической программы «Аполлон».

Байден же, по мнению журналистов, ни такой харизмой, ни такой твердостью характера, да и жизненной энергией не обладает. А потому, не важно, чего он хочет, если он не преодолеет сопротивление скептиков. В The Hill уверены, что не преодолеет и программа ляжет «под сукно» на долгие годы вперед.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Кстати, здесь есть ряд важных политических моментов — программу по возобновлению полетов на Луну инициировал Дональд Трамп еще в 2017 году и весь свой президентский срок педалировал эту идею. Тут можно было бы подумать, что The Hill — это такие республиканцы и консерваторы, у которых после президентских выборов в США политическое противостояние с демократами переросло в конфликт, если не в политическую войну.

Но нет, данное издание охарактеризовано как «центристское», а по сути это такие, вполне умеренные классические демократы. Это СМИ входит в холдинг News Communications, крупнейшим акционером которого был Джерри Финкельштейн, который лично знал Кеннеди и помогал в его избирательной кампании, а также некоторое время являлся председателем нью-йоркского отделения Демократической партии.

Нынешний издатель The Hill — Питер Гринберг. До своей издательской деятельности он был топ-менеджером в Google и Twitter. То есть в самых «демократических», в плане лоббирования интересов соответствующей партии и непосредственно Байдена, компаниях. Потому что Трампа они в ходе выборов банально банили.

И вот теперь редакция с таким руководством прямым текстом выражает недоверие Байдену и сомневается в его компетентности и профессионализме. А это значит, что определенная часть демократов разуверилась в «дедушке Джо» настолько, что говорит об этом уже и открыто. Пусть и голосом публицистов в СМИ. Но стоит отметить, что The Hill — это одно из самых популярных изданий Америки. В 2019 году сайт этого медиа ежемесячно посещало 50 миллионов уникальных пользователей.

При этом, учитывая прошлые места работы издателя данного медиа, можно предположить, что недовольство назрело в так называемой «цифровой команде» Байдена и демократов. Среди тех, кто пришел в президентское окружение от крупных цифровых корпораций и лоббирует там их интересы. А космос — это, естественно, высокие цифровые технологии. И, видимо, господину Байдену в последние несколько месяцев явно не до космоса и совсем не до Луны, поэтому ему таким образом решили напомнить о стратегических планах США.

К слову, это напоминание весьма своевременно, поскольку, несмотря на коронавирус и связанные с ним осложнения, мир на уровне передовых держав ведет довольно жесткую космическую гонку. В том числе и по освоению Луны. Например, китайская лунная программа работает еще с 1998 года. А в декабре 2020 года автоматическая станция «Чанъэ-5» доставила на Землю образцы лунного грунта. В планах у КНР в 2023–24 годах развернуть на Южном полюсе Луны роботизированную станцию «Чанъэ-6», а в 2024–2025-х — второй аналогичный аппарат, «Чанъэ-7».

cnsa.gov.cn /

В России тоже есть своя лунная программа, и, хотя в СМИ она освещается не регулярно, работы по этому направлению ведутся систематически. При этом сразу по нескольким направлениям. Это и роботизированное исследование спутника Земли в рамках проекта «Луна-Ресурс-1». В рамках этой миссии в 2022 году автоматические станции «Луна-26» и «Луна-27» должны начать всестороннее научное и технологическое (на предмет залежей ценных ресурсов) исследование земного спутника. Помимо этого, в январе 2021 года сотрудники Института космических исследований РАН заявили о создании тяжелого лунохода для исследования геологии спутника — «Луноход-Геолог».

А вторая часть лунной программы — это запуск уже пилотируемых кораблей с экипажем. И здесь ученые из Роскосмоса также активно ведут разработки. Например, в середине февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Центр подготовки космонавтов имени Гагарина будет сконцентрирован на исследованиях, которые связаны с полетами человека за пределы околоземных орбит. Собственно, главная проблема таких полетов для людей — это космическая радиация. Однако, кажется, ее в России уже удалось решить. Поскольку Белгородский государственный технологический университет имени Шухова и Центр подготовки космонавтов создали новый многослойный полимер для защиты от радиационного космического воздействия. Его испытания начнутся в октябре этого года.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Ну и что касается носителей, которые бы доставили до Луны и людей, и автоматизированные станции, то у нашей страны есть аж два варианта. Либо четырехпусковая доставка на «Ангаре», либо доставка на сверхтяжелой ракете-носителе. И не стоит забывать, что сейчас Роскосмос ведет разработку носителя на ядерной тяге, который в перспективе может спокойно долететь куда дальше, чем к спутнику Земли. То есть технологии в России есть — дело осталось за деньгами. За очень большими деньгами. А у нас, к сожалению, нет волшебного печатного станка, который был выдавал валюту без всяких ограничений, как это происходит в США.

Однако даже на стадии прототипов и анонсов испытаний, все эти разработки не могут не беспокоить лоббистов космических программ в США.

И вопрос денег в контексте сопоставления Афганистана и «Артемиды» тоже далеко не случаен. На афганскую кампанию, стоит напомнить, Штаты за 20 лет потратили 778 млрд долларов. Только на обучение афганской армии ушло 83 млрд. То есть в два с половиной раза больше, чем планируется на космос. А результаты что всей «миротворческой операции», что обучения правительственных афганских войск оказались в итоге плачевными.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

В общем, есть мнение, что таким образом и Байдену, и конгрессу лоббисты американского космоса показывают, что траты на космос не такие уж и «космические», а результаты будут куда ощутимее, нежели в Афганистане. А еще дают понять, что нельзя терять время, поскольку в освоении Луны у Штатов есть очень активные конкуренты.

Кстати, если уж говорить про прямую значимость Афганистана для космоса, то стоит напомнить, что в этой стране есть огромные залежи лития. А этот металл в космической индустрии — важнейший компонент, например, для создания литий-серных аккумуляторов повышенной емкости. Штаты к этим залежам доступа не получат. А вот у Китая и России в перспективе есть все шансы. Правда, это тема уже совсем отдельной и по большей части абсолютно земной истории.