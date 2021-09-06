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Эфир: Что мешает оперативному поиску грибников и детей в российских лесах

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:00
Общество
Эфир: Что мешает оперативному поиску грибников и детей в российских лесах
ТАСС  /  Геодакян Артем

В понедельник, 6 сентября, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг представителей поискового отряда «Лиза Алерт».

Свыше пяти тысяч человек ежегодно теряются в российских лесах, при этом каждый пятый человек погибает. За этот год погибло уже 700 человек. Спасатели уверены, что многих людей можно было бы спасти, если бы не приходилось тратить много времени на получение данных о геопозиции телефона заблудившегося человека.

Как получить геопозицию телефона «потеряшки»? Почему полиция не всегда оперативно реагирует на запросы родственников потерявшихся граждан? Можно ли сегодня покупать и использовать трекеры для позиционирования пожилых родственников, детей и домашних животных? Какая главная причина смерти потерявшихся в лесу людей? Помогают ли в поисках людей МЧС и МВД или в реальности «потеряшек» спасают исключительно добровольцы? Выставляет ли МЧС потом счет за использование техники — например, вертолетов?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин, поисковик отряда «Лиза Алерт» Марина Быско.

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грибники лиза алерт поиск людей
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