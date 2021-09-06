Депутат Вострецов поддержал запуск горячей линии Роспотребнадзора о питании учащихся

Цена услуг не должна быть единственным критерием при выборе поставщика продуктов для школ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник поддержал запуск с 6 по 17 сентября Роспотребнадзором горячей линии по теме организации питания в общеобразовательных организациях.

«Думаю, идея очень хорошая. Тем более, поставщика продуктов, который будет кормить школу, выбирают на год. Предполагаю, что в этой сфере может существовать угроза коррупции. Администрации районов, например, могут пытаться выбирать нужные им фирмы», — поделился мнением депутат.

Сергей Вострецов также указал на один принцип, который, по его мнению, также необходимо пересмотреть.

«Основным показателем в конкурентной войне служил ценовой показатель. Выигрывали те, кто ставил цену ниже. Мы и в Госдуме не раз пытались поставить препятствие такой практике, и в регионы давали информацию: цена не должна быть единственным критерием. На детях точно экономить нельзя», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что данная сфера должна находиться под неусыпным контролем.

«Напомню, президент дал указание, чтобы до четвертого класса детей вообще кормили бесплатными горячими обедами. Очень важно, чтобы деньги, выделенные из налогов на питание учеников, были израсходованы грамотно, а не просто потрачены. Речь идет о здоровье наших же детей. Я считаю, там, где организовано питание, должны быть горячие линии, чтобы родители имели обратную связь, если качество продуктов ухудшится», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал меры Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19 в школах. По его словам, преждевременная отмена мер по борьбе с коронавирусом может лишить смысла всю проделанную ранее работу в этом направлении.