Узнавать новые места всегда увлекательно и приятно, особенно если к вам в полной мере можно отнести определение «турист до мозга костей». Впрочем, новые незабываемые впечатления от путешествий получают и те, кто не слишком любит надолго выбираться из дома. Вечно занятым москвичам, предпочитающим однодневные туры, ценителям активного и полезного времяпрепровождения, поклонникам истории и старины — словом, всем-всем-всем непременно придется по душе «новая» старая усадьба Остафьево, многими недооцененная, но от этого, пожалуй, еще более привлекательная. От московской кольцевой автомобильной дороги до этой удивительной достопримечательности буквально рукой подать: всего лишь каких-то 16 км. Красивая облагороженная территория, богатая культурная жизнь, насыщенная красками природа, вековые деревья и, безусловно, живые страницы русской истории и жизни хозяев усадьбы привлекут как одиночных путешественников, так и большие дружные компании. Изучаем историко-культурные особенности музея-усадьбы «Остафьево» вместе.

Источник поэтического вдохновения

Усадьба Остафьево, расположенная в селе Остафьево на территории нынешней Москвы, получила свою известность при Вяземских. Она была перестроена на излете XVIII столетия при участии князя Андрея Вяземского, а автором проекта нового здания стал, по всей вероятности, зодчий Иван Старов. В поместье съезжались авторитетные представители Золотого века русской поэзии, поэтому место славилось как литературный «штаб» Москвы. Недаром второе название усадебного комплекса звучит как «Русский Парнас»: для тех, кто не в курсе — именно на горном хребте Парнас в античной Греции был скрыт особый источник, напившись из которого, согласно преданиям, можно было стать поэтом и получить признание на этом поприще.

Усадьба Остафьево — «Русский Парнас»: где она находится и как добраться до достопримечательности?

Как уже было сказано, из Москвы до усадебного комплекса в селе Остафьево можно добраться очень быстро: открыв дорожную карту или зайдя в специализированное приложение вы легко в этом убедитесь. На машине необходимо ехать по Варшавскому шоссе, а затем практически сразу же после пересечения МКАД свернуть по указателям в город Щербинка. Там, минуя железнодорожный переезд, следует двигаться по прямой до места назначения. Узнать, как доехать до усадьбы на городском транспорте можно, посетив официальный сайт достопримечательности. Возможны различные варианты: на электричке с Курского вокзала до станции Щербинка и далее на общественном автобусе до усадьбы, а также на метро до станции «Бунинская аллея» или «Улица Горчакова» и далее на маршрутке либо автобусе практически до самого комплекса.

Федеральное агентство новостей /

Почему усадьба носит название Остафьево?

Вполне очевидно, что свое имя усадебный комплекс получил от названия села, в котором расположилось имение. А вот почему так называется село — большой вопрос, точного ответа на который не в силах дать никто. Между тем на этот счет существует довольно интересная легенда. Якобы Петр Вяземский решил, что назовет свое имение первым словом, произнесенным кем-то из его гостей. Как раз в это время в поместье приехал его приятель Александр Пушкин. Когда лакей Вяземского спросил у гостя, куда отнести его багаж, великий русский поэт равнодушно произнес «Оставь его, братец». Так за усадьбой и закрепилось название «ОстаФь-еВо», хотя, безусловно, это всего лишь занятный миф, ведь свое имя место получило задолго до появления Александра Сергеевича на свет.

Владение русских князей

Место расположения «Русского Парнаса» — музея-усадьбы «Остафьево» — в первый раз упомянуто в исторических источниках в 1340 году. В XVII столетии селение называлось Климово, а затем Нечаево. Усадьбу основал военно-политический деятель Смутного времени Прокопий Ляпунов. Во второй части XVII столетия ее хозяином выступал князь Николай Львов, в следующем веке — граф Петр Апраксин, а затем — князь Яков Голицын.

В 1750–1760-х имение отстраивал купец Козьма Матвеев. Именно он определил основные черты композиции и структуры будущего усадебного дома, который впоследствии был видоизменен при участии уже упомянутого Андрея Вяземского. Князь ликвидировал прежние строения и возвел взамен каменного сооружения настоящий дворец с флигелями.

Гостями Остафьево в разные годы того времени становились Иван Дмитриев, Василий Жуковский и другие. Кроме того, здесь постоянно проживал и трудился Николай Карамзин, супруг дочери Вяземского: именно в Остафьево было написано практически полное собрание фолиантов «Истории государства Российского». Недаром в наш век на территории усадьбы располагается бронзовый мемориальный знак в форме книг и вдобавок произрастают два «карамзинских» дуба.

С кончиной Андрея Вяземского усадебный комплекс перешел к его сыну Петру, именно при нем имение стало культурным центром не только Москвы, но и всей России. Ведь Петр Вяземский не только лично принадлежал к поэтам, но и дружил с самим Александром Пушкиным. В имении регулярно собирались участники литературного объединения «Арзамас» — Александр Пушкин, Денис Давыдов и другие. Поместье также навещали Александр Грибоедов, Николай Гоголь и множество прочих литераторов и культурно-общественных деятелей.

На закате XIX века имение перешло графу Сергею Шереметеву. Он постарался максимально полно сохранить исторический облик этого места для потомков. К 100-летию со дня появления на свет Александра Пушкина усадьба была преобразована в общественный музей его жизни и творчества. Также по его инициативе в здешнем парке были возведены монументы Николаю Карамзину, Александру Пушкину, Василию Жуковскому, Петру и Павлу Вяземским.

Между тем не только с отечественной литературой и культурным наследием нашего дворянства ассоциировалась в те дни музей-усадьба «Остафьево». Осенью 1803 года имение стало частью истории нашей аэронавтики: именно здесь совершили посадку Прасковья Гагарина — первая русская дама, предпринявшая полет на воздушном шаре, а также первый в мире парашютист Андре Жак Гарнерен.

wikipedia.org / Вивьен де Шатобрен / Public Domain

Октябрь 1917-го и нынешние времена усадьбы

По завершении революции 1917 года поместье Остафьево было национализировано: музей сохранили, а в 1923 году территорию признали неприкосновенным объектом садово-парковой культуры Музейно-академического значения. Что, впрочем, не помешало снять Павла, сына Сергея Шереметева, с позиции руководителя музея ввиду его дворянского происхождения. После 1929 года Шереметевы были выселены из усадьбы, год спустя произведения искусства дворца, а также важные бумаги из Остафьевского архива были распределены по советским музеям. С тех пор усадьба становилась то военным госпиталем, то домом отдыха, а в 1988 году снова обрела музейный статус.

К списку объектов, представляющих историко-культурное наследие федерального уровня, музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» стала относиться в 1995 году. Следом за этим, в 1996 году, объект был внесен во Всероссийский реестр музеев.

Архитектурные черты и главные достопримечательности усадебного комплекса

В наши дни в музейный ансамбль Остафьево входят основной дворец с пристройками, парк площадью 21 га, а также вышеперечисленные памятники. Ежегодно усадьбу посещают свыше 100 тысяч человек. Ведь здесь есть что посмотреть. Чего стоят одни только интерьеры дома! Центром композиции можно назвать овальный зал, который использовали для приемов. Особую торжественность ему придают 16 полуколонн, а на стенах изображены мифические существа всех мастей.

Продолжение зала — парадная столовая. Здесь кропотливо воссоздана обстановка прежних времен, а в вестибюле можно полюбоваться картинами европейских мастеров и другими произведениями искусства XV–XVI веков.

Гостиная дворца обставлена достаточно скромно, но при этом с неизменной роскошью. Здесь присутствуют ларец-кабинет, шкафчики, резные геридоны, венецианское зеркало и другие предметы, а стены украшены произведениями художников различных эпох.

В Большой столовой внимание в первую очередь приковывает пара монастырских шкафчиков XVII столетия, дополненных скульптурными изображениями Богоматери и фрагментами из Священного Писания.

На втором этаже были расположены музейные и жилые помещения: там хозяева усадьбы бережно хранили семейные реликвии, коллекционные предметы, семейные портреты. Но особую ценность главного дома представляют библиотеки Андрея, Петра и Павла Вяземских с богатейшим собранием литературы в красивых дорогих переплетах, а также книжных раритетов.

Среди достопримечательностей парка нельзя не отметить величественный Храм Святой Троицы. Он возведен в 1781 году и выполнен в духе раннего классицизма. У входа в обитель располагались захоронения малолетних детей Петра Андреевича. В 1930 годы церковь была разорена и многие святыни утрачены, сейчас объект реставрируется и поддерживается администрацией усадебного комплекса.

ostafyevomuseum.ru / Музей-усадьба «Остафьево»

Кроме того, гуляя по территории Остафьево, рекомендуем сделать остановки в следующих местах:

Беседка «Храм Аполлона» и Горбатый мостик. Они представляют собой объединенную композицию на берегу Большого пруда. Сегодня это отличное место для неспешных прогулок и фотосессий.

Марсово поле — площадка овальной формы, сформированная в честь 10-летней годовщины Отечественной войны 1812 года, где принимал участие Петр Андреевич.

Липовая аллея своими кронами формирует красивейший коридор, гулять по которому приятно в любое время года, особенно в сезон цветения липы. Аллея также именуется «Русским Парнасом».

Сосновый бор основан в начале XX века Сергеем Шереметевым. Здесь можно с наслаждением вдыхать целебный природный аромат как лиственных деревьев, так и хвои.

pixabay.com /

Экспозиции и культурная жизнь Остафьево

Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» — это и множество интересных выставок как преходящих, так и стационарных. Регулярная экспозиция «Карамзин. Жизнь и труды» открылась здесь к 250-летию литератора. Она простирается на 11 залов усадебного дома. Восстановлен и кабинет писателя, в котором он создавал свои эпохальные труды. Правда, единственным подлинным экспонатом стала конторка, изготовленная на заре XIX столетия и переданная в распоряжение музея Василием Шереметевым. Среди новых выставочных экспозиций Остафьево — «300 лет медали в России», «Убранство Остафьевского дома», «История и судьба» и другие. Режим работы музейно-паркового ансамбля и часы открытия выставок можно посмотреть на официальном сайте достопримечательности.

Музей-усадьба «Остафьево» также является популярным местом проведения многочисленных музыкальных и литературных мероприятий. Это ежегодные выставки, концерты, конференции, спектакли, онлайн-викторины, пушкинские дни, экскурсионные прогулки и летние фестивали или просто катания на лодках и неспешное времяпрепровождение за чашечкой ароматного кофе, сваренного на песке. Где как не на живописной территории усадьбы Остафьево можно сделать красивейшие памятные фото или даже провести торжественную регистрацию брака! Незабываемо и, как сейчас модно говорить, атмосферно. А в здешнем художественном салоне вы можете приобрести интересные книги, открытки, альбомы и другую продукцию, посвященную истории России, хозяевам усадьбы и их знаменитым постояльцам и гостям, а также всевозможные сувениры, которые помогут надолго сохранить в памяти впечатления от посещения этой старинной достопримечательности.