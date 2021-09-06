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Политолог Баширов назвал истинную цель сноса памятника в честь дружбы Украины с Россией

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:03
Политика
Политолог Баширов назвал истинную цель сноса памятника в честь дружбы Украины с Россией
wikimapia.org  /  VladDonskoy

Москва, 6 сентября. Власти Украины снесли памятник в честь дружбы с Россией, чтобы отвлечь внимание населения от экономических вопросов, уверен политолог Марат Баширов.

Памятный знак, установленный в честь дружбы Москвы и Киева, демонтирован и станет экспонатом «музея тоталитаризма». Политолог Баширов убежден, что киевские власти приняли такое решение, чтобы украинцы не обращали внимание на реальные проблемы государства и социальные трудности.

«Они будут продолжать сносить памятники, еще что-то делать, и все это будет шумно раздуваться», — отметил эксперт.

Эти действия преподносятся украинской стороной, как развитие суверенитета государства, хотя Украина давно находится под влиянием Запада, уточнил Баширов.

Ранее украинский депутат Илья Кива упрекнул Киев в превращении граждан в рабов Запада. По его мнению, сейчас Украина находится в состоянии «предсмертных судорог».

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украина россия памятник
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