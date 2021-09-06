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Тайвань выразил протест из-за полетов китайских ВВС над островами Пратас
Армия
Тайвань выразил протест из-за полетов китайских ВВС над островами Пратас
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Тайбэй, 6 сентября. Власти Тайваня пожаловались на систематические полеты китайских ВВС в зоне контроля их систем противовоздушной обороны на островах Пратас.

Последняя китайская миссия включала в себя 10 истребителей J-16 и четыре Су-30, а также четыре бомбардировщика H-6, указывает «Русская планета». Дежурные силы ВС Тайваня наблюдали за действиями китайских летчиков, а ракетные системы привели боеготовность.

Комментариев со стороны Пекина по поводу миссии ВВС в указанном районе пока не последовало. Однако последняя активность над Тайванем была зафиксирована 15 июня, когда в воздушное пространство республики проникли 28 китайских летательных аппаратов. Следует отметить, что Пекин регулярно организуют подобные миссии над территориями Тайваня, чтобы оказать давление на Тайбей. Китайские власти недовольны тесным сотрудничеством подконтрольной им республики с США.

Однако маловероятно, что США рискнут развязать с Китаем войну из-за Тайваня. Обеим державам удобен неопределенный статус островной республики. Таким мнением на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поделился политолог Александр Межевич.

Ранее китайские обозреватели сообщили, что Москва и Пекин должны дать американским властям четкий сигнал о том, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела других государства, как передает издание «Утро.ру».

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