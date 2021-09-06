Амстердам, 6 сентября. Процесс по делу о крушении самолета MH17 гражданских авиалиний Малайзии будет завершен до конца 2022 года, заявил судья Хендрик Стейнхейс.

Также Стейнхейнс раскрыл возможные даты вынесения окончательного решения по делу о крушении лайнера: 22 сентября, 17 ноября или 1 декабря 2022 года. Судебный процесс проходит в Амстердаме, в судебном комплексе «Схипхол». Крайний срок окончания разбирательства — 15 декабря следующего года, подчеркнул судья.

Рассмотрение дела о крушении MH17 неоднократно переносилось. На заседании 6 сентября ожидается участие родственников и близких жертв трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Судебный процесс нередко подвергается критике как в России, так и за рубежом: например, военной обозреватель «Комосомольской правды» Виктор Баранец высмеял обращение Совместной следственной группы (ССГ) к жителям Курска.