Зачем Евросоюз хочет создать независимую от НАТО армию

По мнению западных аналитиков, решение о создании собственных вооруженных сил Европейского союза (ЕС) продиктовано сложившейся в Афганистане ситуацией, где гарнизоны европейских государств стали заложниками американской внешней политики.

Европейцы отмечают, что, принимая решение о выводе войск из южноазиатской страны, в план мероприятий американцы не предприняли действия, направленные на эвакуацию контингентов участвующих в миссии европейских государств. В результате их представители были вынуждены действовать в отрыве от «главных сил» и организовывать эвакуацию самостоятельно. Они фактически не располагали информацией о действиях США и не понимали, какие сроки отведены для всего этого.

wikipedia.org / 7th Army Training Command

Чтобы добраться до кабульского аэропорта, британские спецназовцы были вынуждены переодеться в женскую одежду и бросить дорогостоящее разведывательное оборудование, а украинские бойцы спаслись только благодаря тому, что назвались русскими. По мнению иностранной прессы, подобное унижение не только создало угрозу гибели личного состава гарнизонов, но и ударило по самолюбию ряда государств.

Озвучивая планы самостоятельной военной концепции, получившей название «Стратегический компас», в Европе заявляют о нежелании повторения ситуации, схожей с той, что произошла в Афганистане. Именно поэтому там готовы отодвинуть Вашингтон от решения вопросов европейской безопасности, занявшим ими исключительно самостоятельно.

Советом Евросоюза было предложено верховному представителю по иностранным делам и безопасности ЕС Жозепу Боррелю в срок до ноября текущего года разработать и представить проект европейской стратегической оборонной концепции, которая бы отвечала сложившимся вызовам. Уже прозвучали и объемы финансирования: ожидается, что в ближайшие шесть лет на эти цели может быть потрачено до 6 млрд евро. В перспективе Евросоюз намерен при необходимости иметь возможность самостоятельно проводить какие-либо военные операции без опоры на силы НАТО и США.

«Сегодня министры обороны ЕС обсуждают, как Евросоюз может стать более сильным источником стратегической стабильности. «Стратегический компас» — это ключевой элемент для выполнения этой задачи», — сообщил Боррель.

Токсичное НАТО

Разумеется, в Североатлантическом альянсе с тревогой восприняли такой ход Евросоюза. Достаточно помнить, что НАТО это в первую очередь военная организация, первую скрипку в которой играет Вашингтон. Штаты выступают как основа, хребет, вокруг которого строятся другие участники альянса. Естественно, что Вашингтону такая европейская самостоятельность совершенно невыгодна, а, следовательно, Белый дом будет делать все возможное, чтобы вернуть ЕС в «стойло».

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что намерение Евросоюза самостоятельно защищать себя может привести только к краху и призвал глав европейских государств хорошо подумать, прежде чем включиться в процесс создания единой европейской армии. По его мнению, общая армия Европы только разобщит регион.

При этом наблюдатели давно отмечают разрастание внутреннего кризиса в структурах Североатлантического альянса, что никоим образом не добавляет ЕС ощущения стабильности.

Например, Турция пренебрежительно проигнорировала требование США отказаться от закупки российских систем ПВО — зенитно-ракетных комплексов С-400 (в настоящее время идут переговоры по приобретению второго полкового комплекта), за что Вашингтон исключил Анкару из проекта строительства истребителя пятого поколения F-35.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Можно также вспомнить недавний морской конфликт между Грецией и Турцией, когда боевые корабли оказались в состоянии готовности применить друг по другу оружие. Еще больше разногласий принесла ситуация с Афганистаном. Уже сейчас понятно, что Вашингтон самоустранился от решения проблем, обрушившихся на Европу после вывода военного контингента из этой страны.

Еще одной головной болью для НАТО является вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и вообще, вся обстановка, складывающаяся в этой стране, когда Киев натурально обвиняет Европу в собственных проблемах.

Но, пожалуй, одной из главных проблем Альянса является фактический отказ большинства стран финансово участвовать в военном альянсе. Все больше государств осознают, что никакой «коллективной безопасности» нет и не будет, и вопросы национальной обороны в случае обострения международной обстановки решать все равно придется каждому самостоятельно.

Евроармия

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Общее видение внешних угроз безопасности — это первое, что сейчас предстоит обсудить политикам ЕС в рамках создания «европейских вооруженных сил». Одним из пунктов является пребывание на территории Европы американского ядерного оружия — поскольку сами США могут представлять угрозу Евросоюзу. Исходя из такой логики, недолог тот час, когда НАТО прекратит свое существование не только за ненадобностью, но и за своей враждебностью к Европе.

Определившись с внешними угрозами, Евросоюз будет принимать решение и о создании управленческих структур, под которыми будут находиться национальные вооруженные силы. В настоящее время нет никакой ясности, каким образом будет налажено взаимодействие между странами. Есть все основания предполагать, что новая военная организация станет неким отражением командных структур НАТО, в какой-то степени положительно зарекомендовавших себя за время своего существования. В ней могут быть сразу учтены управленческие проблемы, присущие штабным органам, что сможет повысить ее эффективность.

Стоит добавить, что вооруженные силы европейских государств находятся в плачевном состоянии, лишь несколько из ним способны защитить себя от угрозы самостоятельно. В остальных случаях национальные армии представляют скорее некое подобие опереточных формирований, нежели грозную военную силу. В общем, Европа уже не та. И европейцы это понимают.