В Волгоградской области зарплата выросла на 7,5%

Волгоград, 6 сентября. За первое полугодие в регионе зафиксирован рост среднемесячной заработной платы. Такими данными поделился Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении страны, сообщает «Волгоградская правда».

За первые шесть месяцев текущего года средний заработок жителей Волгоградской области составил 36 831 рубль в месяц. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 7,5%. В июне средняя заработная плата волгоградца была равна 39 442 рублям. Это на 3,4% выше, чем в мае, и на 9,7% выше, чем в июне 2020 года.

Если брать Южный федеральный округ, то рекордсменами по росту зарплат стали Адыгея, Крым и Севастополь. Здесь оплату труда стали получать больше на 9–11%. Аутсайдерами рейтинга зарплат стали Астраханская область и Калмыкия. Средняя заработная плата здесь оказалась самой низкой. Например, в Степной республике этот показатель составляет всего 32 695 рублей.

Ранее ФАН рассказывал о повышении зарплаты бюджетников в Республике Марий Эл. Ее глава сообщил об индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 сентября.