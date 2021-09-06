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В Волгоградской области зарплата выросла на 7,5%
Экономика
В Волгоградской области зарплата выросла на 7,5%
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Волгоград, 6 сентября. За первое полугодие в регионе зафиксирован рост среднемесячной заработной платы. Такими данными поделился Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении страны, сообщает «Волгоградская правда».

За первые шесть месяцев текущего года средний заработок жителей Волгоградской области составил 36 831 рубль в месяц. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 7,5%. В июне средняя заработная плата волгоградца была равна 39 442 рублям. Это на 3,4% выше, чем в мае, и на 9,7% выше, чем в июне 2020 года.

Если брать Южный федеральный округ, то рекордсменами по росту зарплат стали Адыгея, Крым и Севастополь. Здесь оплату труда стали получать больше на 9–11%. Аутсайдерами рейтинга зарплат стали Астраханская область и Калмыкия. Средняя заработная плата здесь оказалась самой низкой. Например, в Степной республике этот показатель составляет всего 32 695 рублей. 

Ранее ФАН рассказывал о повышении зарплаты бюджетников в Республике Марий Эл. Ее глава сообщил об индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 сентября.

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Все новости / Экономика / В Волгоградской области зарплата выросла на 7,5%
зарплата доход рост уровень показатель
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