Малолетний мальчик пропал без вести после общения с отцом в Московской области

Мытищи, 6 сентября. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 7-летнего мальчика. Как стало известно ФАН, ребенок пропал после встречи с родным отцом.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в дежурную часть полиции еще 26 августа. В нем указывалось, что мама разрешила встретиться ребенку с родным отцом. После этого она потеряла связь с ними. Сотрудники полиции МУ МВД «Мытищинское» в течение десяти дней проводили проверку. Однако найти мальчика и его родственника не удалось. Накопленные материалы правоохранители передали следователям ГСУ СК России по Московской области, которые незамедлительно по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Есть основания предполагать, что с ребенком и его отцом все относительно благополучно, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчина судился из-за порядка обращения с сыном в городе Москве. Суд принял решение, что ребенок должен проживать с матерью. Но по оперативной информации с этим категорически был не согласен отец. Как мы предполагаем, он просто выкрал сына».

На поиск малолетнего следователи ориентировали все наряды полиции в столице и в Московской области.