«Эпичное унижение»: на Украине подвели итоги визита Зеленского к Байдену

Ведущие киевские политологи, а также рядовые украинцы в соцсетях подвели окончательные итоги визита президента страны Владимира Зеленского в США. Ключевым стало слово «стыд». По их мнению, в Америке не хотят ни слышать Украину, ни понимать ее реальные нужды, потому что держат страну «про запас» — как козырь на случай решающего «обмена» с Россией, передает корреспондент ФАН из Киева.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена осталась в недавней истории. Официальные телеканалы и интернет-порталы подвели ее итоги, заявив об обещанных Америкой миллионах и назвав чуть ли не «исторической». Даже оппозиционные Зеленскому политики-националисты во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко не стали особо громить Зеленского за странную поездку — ведь речь шла о визите в США, а к этой стране в «партии войны» испытывают почти религиозное почтение.

В то же время независимые эксперты и рядовые украинцы прямо говорят — ни по одному вопросу, которые перед поездкой в Америку смело ставил Западу Владимир Зеленский, ответа он не получил. Никто не пообещал ему никаких компенсаций за потери от запуска газопровода «Северный поток — 2» и не назвал сроков приема Украины в НАТО. Не выразил Белый дом и никакого желания вмешиваться в конфликт в Донбассе — особенно на стороне Украины.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Пока официальные масс-медиа громко трубили на тему «Байден с нашим президентом все-таки встретился, Америка нас не забыла!», рядовые граждане писали в соцсетях совсем другое.

«(Нецензурное слово, означающее ерунду. — Прим. ФАН) это все — ну, скатался Зеленский за океан за казенный счет. Все равно США ничего не сделают для Украины, им наплевать на наши проблемы. С Байденом подписали некое рамочное соглашение, прорывов не случилось. Я считаю, что это поражение — соглашение о продлении на семь лет утилизации ядерного оружия на Украине. Это сделано, чтобы мы сидели тихо и не вякали», — написал пользователь Bondar11.

«Думаю, никаких позитивных итогов нет и в помине, важные официальные визиты в Америке так не принимают. Власти гордятся 60 миллионами долларов военной помощи, обещанной нам… Да один гражданский Boeing стоит в пять раз дороже! Это пыль, жалкие копейки... Я, как гражданин Украины, считаю, что Зеленского так еще никто не унижал, как на этот раз. Мне кажется, весь визит — это одно эпичное унижение», — написала киевлянка Valentina Pritula.

«Не хочу даже говорить об этом визите! Мне стыдно, обидно до боли и, честно, хочется рыдать. Мне очень жаль, что наша страна находится в таком положении. Пока мы не научимся ценить Украину так, как ценят США американцы, у нас ничего не будет. Язык мы не знаем, историю мы не знаем, литературу не знаем и не хотим знать... Мне горько и досадно, что мы боролись все эти 30 лет за лучшее будущее, а теперь — все насмарку. Сейчас вот и последнее — нашу землю — продадим, и вот тогда — все... Во всем мире не любят нищих. Приезжать в Америку и побираться там с торбами…. Мне так стыдно!» — констатировал пользователь Валерий Д.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Сам Зеленский охарактеризовал встречу с Байденом как «мужской разговор в не слишком солнечной атмосфере». Независимые эксперты восприняли такую оценку с откровенной издевкой. Известный политолог, президент аналитического центра «София» Андрей Ермолаев заявил на брифинге в Киеве — Украина перестала слышать и понимать Запад, а саму Украину плохо слышат и понимают в США.

«Байден и Зеленский встретились и заявили, что стратегическое партнерство будет еще стратегичнее, что евроатлантические намерения Украины — это хорошо, что будут противодействовать по мере сил «СП-2». Украина продолжит реформы — США их приветствуют. Украина продолжит разгосударствление госкомпаний — США ждут итогов процесса. Украина продолжит борьбу с коррупцией — США помогут, подскажут и проконтролируют», — сыронизировал политолог.

Все остальные итоги носили либо номинальный, либо откровенно провальный характер, считает Ермолаев.

«Президент Украины презентовал программу трансформаций на 228 млрд долларов, рассчитанную лет на десять. Получил 3 млрд долларов в кредит, еще 30 млрд долларов — в «долгий» кредит, 600 млн долларов — на военно-техническую помощь. Также ему обещали целых 45 млн долларов в качестве гумпомощи на борьбу с пандемией. Что дадут нам еще в Вашингтоне — пока неизвестно. Обещали, мол, может, скоро вместе полетим на Луну. В целом «форпост Америки в Европе» презентовал ей себя. Теперь нужно подождать, какие будут отставки в США после операции в Афганистане», — сообщил Ермолаев.

Политолог уверен: Киев перестал слышать и понимать Запад, а саму Украину плохо слышат и понимают в Вашингтоне. Зато там по-прежнему готовы покупать себе «форпост» против России, еще и по сходной цене.

«Об этом, собственно, и говорилось в ходе визита Зеленского. Америку мало волнует война на Украине, как, собственно, и сама Украина. Вашингтон заинтересован в «новой глобальной стабильности» и в контроле над восточным «входом» в экономическую систему Европы. Прежде всего — энергетика и инфраструктура: поставки электроэнергии, ГТС, транспортные коридоры, сдерживание китайского «Шелкового пути», «санитарная граница» для России и т. д. Украину же волнует скорейшее окончание войны в Донбассе. А Банковая стремится получить гарантии своей стабильности до 2030 года. Но ни то, ни другое Америке особо не интересно, что и показал Байден», — заключил эксперт.

Global Look Press / Doug Mills

Киевский журналист и блогер Глеб Простаков заявил СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали, что «Северный поток — 2» и НАТО — вопросы не его уровня.

«Несмотря на все унижения, которые пришлось испытать Зеленскому накануне визита в США, он получил некоторые дивиденды. Но его встреча с Джо Байденом была встречей президента Америки с очередным менеджером заокеанской колонии. Зеленскому дали понять, что в Вашингтоне не в восторге от его профессиональных и личных качеств как управленца. Но так как более качественных лидеров на Украине «не делают», то американцы имеют дело с тем, с кем приходится, — заявил Простаков. — Зеленского грубо спустили с небес на землю, четко дали понять, что вступление Украины в НАТО и судьба «СП-2» — вопросы не его уровня. Наш президент не является ни субъектом принятия решений, ни даже переговорной стороной. Так что вскоре эти темы исчезнут из риторики Зеленского, направленной на внутреннюю аудиторию. Их заменят на повестку «борьбы с внутренней угрозой и внешней агрессией».

Так что, заявил Простаков, сам факт встречи с Байденом для Зеленского — уже успех.

«Еще в начале 2021-го благосклонность Вашингтона к «марионетке олигархов» Зеленскому была под вопросом. А его оппоненты в Киеве, прежде всего экс-президент Порошенко, только и ждали сигнала, чтобы начать качать ситуацию. Но в итоге американцы сочли, что смена лидера в нестабильной Украине чревата утратой контроля. Зеленский остался рукопожатным, а его команде простили контакты с [экс-президентом США Дональдом] Трампом и массовое увольнение «соросят» (креатур финансиста Джорджа Сороса. — Прим. ФАН) в 2020-м, — указал Простаков. — На встрече не было критики Киева по поводу пассивности в выполнении Минских соглашений. Похоже, в эти соглашения уже не верят ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в Москве. Значит, и Зеленскому не нужно ничего делать для имплементации «Минска».

По мнению публициста, электоральной базой Зеленского и его партии «Слуга народа» остается аморфное «политическое болото», готовое удовлетворяться бесконечным политическим шоу на Украине.

«США дали понять: Украина останется полигоном для венчурных инвестиций американских компаний. Отсюда — меморандум с компанией Westinghouse о достройке блоков АЭС на Украине, 3 млрд долларов кредитов на закупку американских товаров, а также подачка в полмиллиарда долларов на поддержание штанов. После позорного исхода из Афганистана Белый дом показывает, что не даст Украине пропасть. Кредиты и подачки подкрепляются вхождением компаний США в еще жизнеспособные сегменты украинской экономики, — констатировал эксперт. — Но внятной политики и целей США на Украине так и не обозначили. Похоже, страну все еще держат как бы на всякий случай — для будущего торга с ЕС и Россией. Либо — как инструмент против РФ, если представится случай», — заключил он.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Как заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент США Джо Байден не приедет с официальным визитом на Украину в 2021 году. Причиной отказа Байдена ехать на Украину Кулеба назвал дипломатическую практику.

«Не сомневаюсь, что президент Байден и долетит до середины Днепра, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но это будет не в этом году, ведь дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — сказал глава украинского МИД.

По его словам, пока США и Украина будут нацелены на выполнение договоренностей, заключенных в ходе поездки Зеленского в Вашингтон.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко раскритиковал заявления Зеленского по итогам его встречи с президентом США.