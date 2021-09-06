Veon продаст свой башенный бизнес в РФ почти за миллиард долларов

Москва, 6 сентября. Телекоммуникационный холдинг Veon сообщил о продаже принадлежащих компании вышек мобильной связи на территории России.

Сумма сделки составит 970 миллионов долларов, что равняется более чем 70 миллиардам рублей. Портфелем из вышек мобильной сети управляет «Национальная башенная компания» (НБК). По условиям соглашения, Veon продаст 100% ее акций компании «Сервис-Телеком», пишет «Интерфакс».

В результате продажи более 15,4 тысячи вышек поменяют владельцев. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и надеются на скорое развитие российского рынка башенной инфраструктуры. Сделка еще требует согласования Федеральной антимонопольной службы, ожидается, что она будет закрыта до конца текущего года.

Опрос абонентов, проведенный в конце мая, показал, что цены на сотовую связь в России с начала текущего года перестали расти.