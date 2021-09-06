Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи

Москва, 6 сентября. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что собрал порочащий компромат на Андрея Малахова. Информация будет слита в Сеть, если телеведущий выпустит программу о Разине.

Несколько лет назад между Разиным и Малаховым пробежала черная кошка. Как утверждает музыкальный продюсер, ведущий без зазрения совести зарабатывает деньги на его имени. Андрей Малахов выпустил большое количество скандальных программ, где фигурирует имя Разина, однако самого продюсера в студию никогда не приглашали.

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что телеведущий вновь готовит выпуск о нем. Друзья и коллеги рассказали продюсеру «Ласкового мая», что редакторы Малахова связывались с ними, пытаясь выпытать «какую-то чернуху». Близкому знакомому Разина даже предлагали деньги, если он выдаст некую порочащую информацию.

Музыкальный продюсер решил действовать на опережение. Он заявил, что сам собрал компромат на Андрея Малахова, после слива которого ведущему «даже на улицу выйти будет стыдно». Разин грозит выдать сокровенные тайны телезвезды, если тот выпустит скандальную программу.

«Андрюша, имей в виду, что, если ты соберешь эту передачу и пригласишь на нее всех моих недоброжелателей, которые когда-то жили на мои деньги, я обнародую всю информацию о тебе», — заявил продюсер.

Андрей Разин является одним из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса. Продюсер не стесняется резко высказываться даже о своих коллегах. Недавно он в красках рассказал о судьбе певицы, выгнанной из СССР за разгульный образ жизни. Он не стал называть имя исполнительницы, но пользователи Сети поняли, что речь идет о Любови Успенской.