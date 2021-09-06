Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 11:35
11:33
Происшествия
Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
11:31
Происшествия
Две пьяные женщины попали под мотовоз в Нижнем Новгороде
11:29
Экономика
Veon продаст свой башенный бизнес в РФ почти за миллиард долларов
11:24
Шоу-бизнес
Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
11:24
Общество
Это поддержка всего спорта: политтехнолог Август о решении Беглова наградить олимпийцев
11:23
Армия
Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
11:21
Экономика
В Минпромторге положительно оценили динамику цен на рынке продуктов
11:20
Общество
Высшее образование стало раздельным для женщин и мужчин в Афганистане
11:19
Общество
Попова заявила о высокой циркуляции гриппа осенью в России
11:18
Происшествия
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада во Владивостоке
Все новости

Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
Шоу-бизнес
Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 6 сентября. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что собрал порочащий компромат на Андрея Малахова. Информация будет слита в Сеть, если телеведущий выпустит программу о Разине.

Несколько лет назад между Разиным и Малаховым пробежала черная кошка. Как утверждает музыкальный продюсер, ведущий без зазрения совести зарабатывает деньги на его имени. Андрей Малахов выпустил большое количество скандальных программ, где фигурирует имя Разина, однако самого продюсера в студию никогда не приглашали.

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что телеведущий вновь готовит выпуск о нем. Друзья и коллеги рассказали продюсеру «Ласкового мая», что редакторы Малахова связывались с ними, пытаясь выпытать «какую-то чернуху». Близкому знакомому Разина даже предлагали деньги, если он выдаст некую порочащую информацию.

Музыкальный продюсер решил действовать на опережение. Он заявил, что сам собрал компромат на Андрея Малахова, после слива которого ведущему «даже на улицу выйти будет стыдно». Разин грозит выдать сокровенные тайны телезвезды, если тот выпустит скандальную программу.

«Андрюша, имей в виду, что, если ты соберешь эту передачу и пригласишь на нее всех моих недоброжелателей, которые когда-то жили на мои деньги, я обнародую всю информацию о тебе», — заявил продюсер.

Андрей Разин является одним из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса. Продюсер не стесняется резко высказываться даже о своих коллегах. Недавно он в красках рассказал о судьбе певицы, выгнанной из СССР за разгульный образ жизни. Он не стал называть имя исполнительницы, но пользователи Сети поняли, что речь идет о Любови Успенской.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
скандал компромат разин малахов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru