Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 11:35
11:33
Происшествия
Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
11:31
Происшествия
Две пьяные женщины попали под мотовоз в Нижнем Новгороде
11:29
Экономика
Veon продаст свой башенный бизнес в РФ почти за миллиард долларов
11:24
Шоу-бизнес
Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
11:24
Общество
Это поддержка всего спорта: политтехнолог Август о решении Беглова наградить олимпийцев
11:23
Армия
Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
11:21
Экономика
В Минпромторге положительно оценили динамику цен на рынке продуктов
11:20
Общество
Высшее образование стало раздельным для женщин и мужчин в Афганистане
11:19
Общество
Попова заявила о высокой циркуляции гриппа осенью в России
11:18
Происшествия
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада во Владивостоке
Все новости

Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
Армия
Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
mod.gov.kz  /  Министерство обороны Республики Казахстан

Кызыл, 6 сентября. Военные из России и Казахстана провели совместные контртеррористические учения в Республике Тыва. Бойцы применили против «боевиков» реактивные огнеметы.

По легенде учений, отряд боевиков незаконного радикального бандформирования перешел госграницу, и военные двух стран отреагировали на эту угрозу. Бойцы десантировались с вертолета, после чего блокировали продвижение противника и дали ему бой, призванный задержать продвижение злоумышленников до прибытия подкрепления.

«Основные силы прибыли на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун». От России — батальонная тактическая группа, от Казахстана — горная егерская рота», — рассказал находившийся на месте событий корреспондент канала «Звезда».

Военные встретили «террористов» шквалом огня. Транспорт боевиков был уничтожен в массированном обстреле противотанковыми ракетами, против живой силы противника применили реактивные огнеметы. В результате общих усилий наступление «боевиков» было отброшено назад.

Военнослужащие из Казахстана также примут участие в грядущих совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». О прибытии группы военных в Минск сутками ранее сообщили представители минобороны Белоруссии.

Накануне совместных учений руководство НАТО в очередной раз выразило протест. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти раскрыть подробности учений «Запад-2021» и призвал Минск и Москву вести себя предсказуемо на фоне обеспокоенности Прибалтики, Польши и Украины, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
Казахстан вс рф военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru