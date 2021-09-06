Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве

Кызыл, 6 сентября. Военные из России и Казахстана провели совместные контртеррористические учения в Республике Тыва. Бойцы применили против «боевиков» реактивные огнеметы.

По легенде учений, отряд боевиков незаконного радикального бандформирования перешел госграницу, и военные двух стран отреагировали на эту угрозу. Бойцы десантировались с вертолета, после чего блокировали продвижение противника и дали ему бой, призванный задержать продвижение злоумышленников до прибытия подкрепления.

«Основные силы прибыли на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун». От России — батальонная тактическая группа, от Казахстана — горная егерская рота», — рассказал находившийся на месте событий корреспондент канала «Звезда».

Военные встретили «террористов» шквалом огня. Транспорт боевиков был уничтожен в массированном обстреле противотанковыми ракетами, против живой силы противника применили реактивные огнеметы. В результате общих усилий наступление «боевиков» было отброшено назад.

Военнослужащие из Казахстана также примут участие в грядущих совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». О прибытии группы военных в Минск сутками ранее сообщили представители минобороны Белоруссии.

Накануне совместных учений руководство НАТО в очередной раз выразило протест. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти раскрыть подробности учений «Запад-2021» и призвал Минск и Москву вести себя предсказуемо на фоне обеспокоенности Прибалтики, Польши и Украины, передает телеканал «360».