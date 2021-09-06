В Минпромторге положительно оценили динамику цен на рынке продуктов

Москва, 6 сентября. Цены на продукты питания в России стабилизировались, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Быстрый рост цен прекратился, при этом стоимость овощей из «борщевого набора» снижается. Об этом пишет информационное агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виктора Евтухова. Он дал подробный комментарий в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), завершившегося во Владивостоке.

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж», — заявил он.

Представитель министерства указал на увеличение числа ярмарок в регионах России. Он объяснил, что они помогают местным производителям легче реализовывать свои товары. Евтухов отметил, что сохранение цен на отдельные категории товаров потребовало государственного вмешательства.