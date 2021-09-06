Высшее образование стало раздельным для женщин и мужчин в Афганистане

Кабул, 6 сентября. Женщины и мужчины в Афганистане теперь будут получать высшее образование раздельно, сообщают средства массовой информации.

Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) ввела раздельное обучение для студентов, которые получают высшее образование. Девушки должны обучаться отдельно от мужчин и заканчивать занятия на пять минут раньше, чтобы не встречаться с ними на выходе из вуза. Студенток также обязали носить никабы (закрывают лицо) и абайи (закрывают тело), сообщает Франс-Пресс.

Преподавать студенткам будут только женщины или пожилые мужчины с хорошей репутацией. Неделей ранее талибы запретили женские голоса на радиостанциях и телевидении в провинции Кандагар, передает местное агентство Pajhwok. Представители «Талибана» также сообщили, что задержали людей, которые применяли насилие на женской демонстрации в афганской столице.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане окончена. Теперь предстоит работа по восстановлению республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.