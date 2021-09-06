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Пиар-ход: экс-депутат Верховной рады рассказал, кто угрожал Зеленскому
Общество
Пиар-ход: экс-депутат Верховной рады рассказал, кто угрожал Зеленскому
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

В беседе с корреспондентом ФАН бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, почему вчерашние угрозы в сторону президента Владимира Зеленского — обычный пиар-ход.

Напомним, вчера в Службу безопасности Украины поступило сообщение с угрозами президенту страны Владимиру Зеленскому. Когда силовики перезвонили на номер, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что некий мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психического расстройства.

«Это очередной пиар-ход СБУ для поднятия рейтинга [Владимира] Зеленского. Показывают, насколько президент «великий», что против него могут быть совершены теракты. Это лишь информационный повод, а потом они быстро находят злоумышленника. Я считаю, он никому не нужен», — прокомментировал собеседник ФАН.

«Пиар ход»: экс-депутат Верховной Рады рассказал, кто угрожал Зеленскому
facebook.com  / avzhuravko

Алексей Журавко уверен, на этом история с угрозами не закончится — скоро будут новые инциденты с Владимиром Зеленским в главной роли.

«Как всегда, найдут крайнего бомжа, как и в этот раз. Не прошло и четырех часов, как нашли человека, который «позвонил» с угрозами. На этом все и закончится, потом, если понадобится, будет еще один такой же человек», — добавил бывший депутат Рады.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США недоволен задержанием Наримана Джелялова на территории Крыма. Он просит Россию немедленно отпустить мужчину.

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зеленский сбу верховная рада
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