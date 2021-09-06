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Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии тревожит США
Армия
Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии тревожит США
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 6 сентября. Сотрудничество России и Саудовской Аравии таит в себе потенциальную опасность для США, поскольку Эр-Рияд рискует сойти с политической орбиты Вашингтона.

В августе в Подмосковье прошло крупное военно-техническое мероприятие — форум «Армия-2021». В центре «Патриот» российские разработчики представили свыше 600 образцов техники военного и гражданского назначения, из них 50 были продемонстрированы публике впервые. В рамках форума делегация от Минобороны РФ провела серию встреч с высокопоставленными представителями иностранных военных ведомств. Результатом одной из них стало подписание договора о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией, указывает американское издание Breaking Defense.

Сближение Москвы и Эр-Рияда показалось обозревателям издания значительным событием, поскольку раньше саудовские власти отдавали предпочтение исключительно американской и натовской военной технике, но теперь готовы снабжать войска и российскими образцами.

В Breaking Defense подчеркнули, что подписание документа о сотрудничестве с Россией состоялось на фоне выхода американских войск из Афганистана. Кроме того, Пентагон вывез с Ближнего Востока зенитные комплексы MIM-104 Patriot и противоракетные системы Theater High Altitude Area Defense (THAAD).

Опрошенные Breaking Defense военные аналитики выдвинули предположение о том, что пока Саудовская Аравия не готова идти на серьезное обострение отношений с Вашингтоном, но в целом сближение Эр-Рияда и Москвы может стать тревожным сигналом для США.

Ранее Израиль призвал Вашингтон воздержаться от чрезмерной критики по поводу нарушений прав человека в Египте и Саудовской Аравии. В Тель-Авиве опасаются, что американские власти тем самым подталкивают их к укреплению отношений с Ираном, Россией и Китаем.

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