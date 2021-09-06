Газовый рынок Европы может сохранить высокие цены до конца года

Брюссель, 6 сентября. Стоимость российского голубого топлива в Европейском союзе к концу текущего года может остаться на отметках, близких к рекордным.

Такой вывод следует из консенсус-прогноза «Известий». Издание опросило аналитиков, выяснив, что цена на российский газ в ЕС к концу года может составить 600 долларов за тысячу кубических метров.

«Западноевропейские потребители ждали снижения цен на газ в течение всего лета, но осень они встретили на рекордной отметке 645 долларов за тыс. куб. м», — цитирует газета эксперта в области финансовых коммуникаций Андрея Лободу.

Европейские хранилища опустели до рекордно низких показателей перед наступлением холодов, отмечает специалист. Так как на данный момент их заполняемость находится на уровне 20%, рекордные цены на топливо в Европе могут сохраниться до конца 2021 года.

Высокую стоимость газа ранее предрекли в Bloomberg. Агентство указывает, что отныне европейским потребителям придется дорого покупать голубое топливо на протяжении долгих лет.

Эксперты VYGON Consulting пришли к выводу, что СПГ, произведенный на Ямале и Сахалине, является более экологичным, чем иностранные аналоги. Так, у американского сжиженного природного газа удельные выбросы СО2-эквивалента на тысячу кубических метров выше в 2,5 раза, пишет «ФедералПресс».