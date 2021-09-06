Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 11:35
11:33
Происшествия
Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
11:31
Происшествия
Две пьяные женщины попали под мотовоз в Нижнем Новгороде
11:29
Экономика
Veon продаст свой башенный бизнес в РФ почти за миллиард долларов
11:24
Шоу-бизнес
Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом из-за скандальной передачи
11:24
Общество
Это поддержка всего спорта: политтехнолог Август о решении Беглова наградить олимпийцев
11:23
Армия
Военные из России и Казахстана отработали противодействие «боевикам» в Туве
11:21
Экономика
В Минпромторге положительно оценили динамику цен на рынке продуктов
11:20
Общество
Высшее образование стало раздельным для женщин и мужчин в Афганистане
11:19
Общество
Попова заявила о высокой циркуляции гриппа осенью в России
11:18
Происшествия
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада во Владивостоке
Все новости

Заключенные напали на сотрудника колонии в Ангарске
Происшествия
Заключенные напали на сотрудника колонии в Ангарске
stocksnap.io

Ангарск, 6 сентября. В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нападения осужденного ангарской колонии на ее сотрудника, сообщили представители СК РФ.

Согласно оперативным данным, нападение произошло еще 3 сентября. Сотрудник службы безопасности получил сообщение о том, что один из осужденных незаконно пребывает на территории, огораживающей жилую зону и больницу колонии. На место направился инспектор ФСИН.

Во время задержания осужденного за нарушения правил внутреннего распорядка подбежали несколько других заключенных. Преступники применили в отношении сотрудника колонии физическую силу. Сейчас в отношении них возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на востоке столицы, сообщало информационное агентство РИАМО 31 августа.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Заключенные напали на сотрудника колонии в Ангарске
нападение уголовное дело ангарск иркутская область заключенный исправительная колония
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru