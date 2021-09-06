Заключенные напали на сотрудника колонии в Ангарске

Ангарск, 6 сентября. В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нападения осужденного ангарской колонии на ее сотрудника, сообщили представители СК РФ.

Согласно оперативным данным, нападение произошло еще 3 сентября. Сотрудник службы безопасности получил сообщение о том, что один из осужденных незаконно пребывает на территории, огораживающей жилую зону и больницу колонии. На место направился инспектор ФСИН.

Во время задержания осужденного за нарушения правил внутреннего распорядка подбежали несколько других заключенных. Преступники применили в отношении сотрудника колонии физическую силу. Сейчас в отношении них возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на востоке столицы, сообщало информационное агентство РИАМО 31 августа.