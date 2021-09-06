Российский бронеавтомобиль для спецназа испытают в 2022 году

Москва, 6 сентября. Начало тестовых испытаний новейшего российского бронеавтомобиля для спецназа запланировано на следующий год, заявил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Машина носит название К-4386 ЗА-СпН и отличается повышенной защитой от минно-взрывного оружия, сообщил Зарахович в интервью ТАСС. Это первый бронеавтомобиль класса MRAP, предназначенный для использования бойцами Сил специальных операций (ССО), отметил собеседник издания.

«Программа испытаний бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН начнется в 2022 году», — рассказал генеральный конструктор АО «Ремдизель».

Бронированная машина была впервые показана на военно-техническом форуме «Армия-2021». Мощность ее двигателя составляет 150 лошадиных сил, грузоподъемность равна 2 тоннам, К-4386 ЗА-СпН может разогнаться до скорости в 100 километров в час.

Ранее в Сети появились зрелищные кадры победного заезда российского экипажа в финальном заезде танкового биатлона на АрМИ-2021.