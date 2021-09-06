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Эстонские СМИ: участие России и Китая в ВЭФ станет самым страшным кошмаром Европы
Политика
Эстонские СМИ: участие России и Китая в ВЭФ станет самым страшным кошмаром Европы
Федеральное агентство новостей

Таллин, 6 сентября. Совместные доклады России и Китая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) — страшный сон Европы, который вот-вот станет явью, сокрушается эстонское информационное агентство ERR.

Пересказ материала ERR предоставила «ПолитРоссия». Эстонские СМИ ссылаются на доклад директора аналитического Центра исследований Европы, Азии и России Терезы Фэллон. По словам Фэллон, ВЭФ продемонстрировал, насколько близки политически и экономически стали Москва и Пекин. Схожесть взглядов президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на вопросы дипломатии, войны и торговли ужаснула американского эксперта.

«Думаю, что для Европы это самый страшный кошмар. Многие европейские страны не хотят даже думать о совместной деятельности России и Китая. Франция, например, хотела бы чтобы Россия держалась подальше от Китая», — цитирует ERR эксперта из Чикаго.

Американского политолога поддержал и научный сотрудник Института внешней политики Эстонии Франк Юрис. Юрис уверен: Россия и КНР стремятся к взаимовыгодному сотрудничество, которое компенсирует давление, оказываемое на них коллективным Западом. На фоне сближения двух держав Юрису и Фэллон остается только заключить: Москва и Пекин посылают либерально-демократическому миру пугающий сигнал, а Вашингтон и Брюссель как никогда разобщены и уже не могут удержать прежде неоспоримое глобальное лидерство.

Доклады России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) привлекли внимание на только Запада, но и Японии. Заявление президента Владимира Путина по Курилам спровоцировало новую волну возмущений в Токио, пишет НСН.

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