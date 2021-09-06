Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 6 сентября

Москва, 6 сентября. Российские врачи выявили 17 856 новых случаев коронавирусной инфекции в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Порядка 7% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Заражение COVID-19 негативно сказывается на репродуктивной функции мужчин, подтвердили в Минздраве РФ. Вакцинация позволит защититься от заболевания и не допустить развитие новых штаммов.