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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 6 сентября

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 11:06
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 6 сентября
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Российские врачи выявили 17 856 новых случаев коронавирусной инфекции в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Порядка 7% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Заражение COVID-19 негативно сказывается на репродуктивной функции мужчин, подтвердили в Минздраве РФ. Вакцинация позволит защититься от заболевания и не допустить развитие новых штаммов.

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