Финансист Степанова: мир столкнется с затяжной стагфляцией

Москва, 6 сентября. Опасность инфляционного давления для мировой экономики объяснила эксперт в сфере финансов Диана Степанова.

Глобальная экономика может встретить серьезные вызовы: специалист предполагает, что произойдет резкое сокращение финансового сектора, сопровождающееся меньшим по масштабам ослаблением реального сектора. Ее слова приводит «ФедералПресс».

«Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики», — говорит Степанова.

Основная угроза исходит из дешевеющих валют развитых стран, уточняет позицию финансиста агентство «Прайм».

Центральный банк Российской Федерации ранее выпустил несколько кризисных сценариев для дальнейшего развития денежно-кредитной политики. Специалисты регулятора подготовили план действия на случай кризиса глобальной инфляции.