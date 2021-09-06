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Финансист Степанова: мир столкнется с затяжной стагфляцией
Экономика
Финансист Степанова: мир столкнется с затяжной стагфляцией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 сентября. Опасность инфляционного давления для мировой экономики объяснила эксперт в сфере финансов Диана Степанова.

Глобальная экономика может встретить серьезные вызовы: специалист предполагает, что произойдет резкое сокращение финансового сектора, сопровождающееся меньшим по масштабам ослаблением реального сектора. Ее слова приводит «ФедералПресс».

«Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики», — говорит Степанова.

Основная угроза исходит из дешевеющих валют развитых стран, уточняет позицию финансиста агентство «Прайм».

Центральный банк Российской Федерации ранее выпустил несколько кризисных сценариев для дальнейшего развития денежно-кредитной политики. Специалисты регулятора подготовили план действия на случай кризиса глобальной инфляции.

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