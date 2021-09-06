Сериал «Мандалорец» может сменить название после четвертого сезона

Вашингтон, 6 сентября. Сериал «Мандалорец» может завершиться после четвертого сезона. Но сюжетные линии многих персонажей переместятся в другое шоу.

Главный редактор Cinelinx Джордан Мэйсон сообщил радостную новость: сериал не закончится на третьем сезоне. Картину могут продлить еще на один сезон. Но это будет другое шоу с новым названием, пишет телеканал «360».

«Очевидно, что все может измениться. Возможно, это изменение произойдет раньше, но из всего, что я слышал, третий сезон, являющийся якобы «концом», звучит не совсем правильно», — написал Мэйсон.

Жизнь сериала «Мандалорец» в подвешенном состоянии. Съемки третьего сезона должны были стартовать еще в прошлом году, но постоянно откладывались. В начале лета компания Lucasfilm вновь заморозила съемочный процесс. Киностудия рассчитывает завершить съемки к концу года.