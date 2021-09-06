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Силы сопротивления в афганском Панджшере перечислили контролируемые ими регионы
Политика
Силы сопротивления в афганском Панджшере перечислили контролируемые ими регионы
flickr.com  /  @Ahson Wardak

Базарак, 6 сентября. Силы сопротивления в афганском Панджшере рассказали, какие районы страны остаются под их контролем. Соответствующее заявление сделал представитель ополченцев Али Назари.

Представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Забиулла Муджахид ранее заявил, что Панджшер полностью перешел под их контроль. Однако силы сопротивления опровергли это сообщение.

Назари рассказал, что противники радикального движения находятся во многих частях провинции. Кроме того, по его словам, под их контролем находится большая часть района Базарак, где располагается административный центр региона.

Ранее представитель сил сопротивления Ахмад Масуд заявил о готовности провести переговоры с талибами, но при некоторых условиях. По его словам, представителям радикального объединения следует покинуть территорию Панджшера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы сопротивление
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