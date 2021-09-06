Читинцы приютили голодного лисенка, вышедшего к ним из леса

Чита, 6 сентября. Маленький лисенок вышел из леса к местным рыбакам. Мужчины приютили голодное животное, накормили и согрели его. Малыша назвали Феником. Теперь малышу ищут новый дом.

По словам читинцев, за короткий промежуток времени лисенок стал ручным. В первый же день он уже кушал с рук незнакомых ему мужчин. Помимо этого детеныш проводил их до дома. Местные жители взяли его на временную передержку.

Скорее всего, малыш остался без матери и по этой причине вышел к людям. Зверька забрали сотрудники стационара поддержки бездомных животных, чтобы обезопасить жизнь лисенка от бездомных собак.

Ветеринар сделал детенышу прививку от бешенства и сообщил, что малыш полностью здоров. Теперь специалисты ищут новый дом для доброго и ласкового Феника.

В начале августа во время паводков в Приамурье сотрудники МЧС спасли чуть не утонувшую в реке собаку. Специалисты оперативно достали дворняжку из воды, посадили в лодку и отвезли в безопасное место.