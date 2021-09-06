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Дочь Мариса Лиепы объяснила, почему не любит говорить о браке отца с Плисецкой

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:53
Шоу-бизнес
Дочь Мариса Лиепы объяснила, почему не любит говорить о браке отца с Плисецкой
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov

Москва, 6 сентября. Российская балерина Илзе Лиепа рассказала о необычном соглашении отца Мариса Лиепы и Майи Плисецкой. Именитые артисты балета были женаты, но никогда об этом не распространялись.

Илзе Лиепа стала новой гостей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В ходе беседы ведущий передачи Борис Корчевников поинтересовался о тайном браке ее отца, народного артиста СССР Мариса Лиепы и великой танцовщицы Майи Плисецкой. Отношения двух артистов всегда были окутаны тайной. Многие предполагают, что пара поженилась в 1956 году. Однако действительно ли Лиепа и Плисецкая были официально женаты и сколько продлился этот скоропалительный брак, не знает никто.

Дочь Мариса Лиепы всегда очень уклончиво отвечала на вопросы о романе отца с Плисецкой. В одном из интервью три года назад она заявляла, что родитель даже от нее скрывал правду об этих отношениях. Однако в беседе с Корчевниковым балерина объяснила, почему на самом деле не говорит на эту тему. Оказалось, что Лиепа и Плисецкая заключили соглашение, которое дочь артиста не хочет нарушать даже спустя десятилетия.

«Отец и Майя Плисецкая договорились о джентльменском соглашении никогда не говорить, был у них брак или нет. Мы будем соблюдать эту их договоренность», — рассказла Илзе Лиепа.

После бурного романа с Плисецкой в жизни Мариса Лиепы появилась актриса Маргарита Жигунова — мать Илзе. Судьбоносная встреча произошла в самолете. По словам Илзе Лиепы, отец влюбился с первого взгляда, ведь мама была настоящей красавицей и всегда была в центре внимания.

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился историей своего знакомства с именитой коллегой по цеху Майей Плисецкой. Когда Цискаридзе понял, что великая балерина знает его имя, то сразу решил — его карьера удалась.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Мариса Лиепы объяснила, почему не любит говорить о браке отца с Плисецкой
отношения балет роман плисецкая лиепа
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