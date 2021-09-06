В Иркутске депутат-коммунист сбил человека на пешеходном переходе

Иркутск, 6 сентября. Депутат коммунистической партии ЗакСа Иркутской области сбил девушку на пешеходном переходе, сообщают СМИ.

Согласно предварительным данным, авария произошла еще 18 августа этого года. Причину ДТП народный избранник объяснил тем, что отвлекся на приборную панель автомобиля, поэтому не успел вовремя отреагировать и сбил девушку.

Поскольку депутат торопился на важную встречу, он отказался вызвать сотрудников Госавтоинспекции и скорую помощь, но сам отвез пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у пешехода закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и различные повреждения связок.

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 33 км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе, передает информационное агентство РИАМО.