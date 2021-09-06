Американский аналитик сравнил Т-90 и Abrams, чтобы выяснить победителя в «битве века»

Вашингтон, 6 сентября. Исход битвы последних модификаций российского и американского танков Т-90 и Abrams будет зависеть от квалификации экипажей, считают аналитики из США.

Российское военное руководство продолжает модернизировать танки Т-90, пока Т-14 «Армата» готовится к массовому поступлению в войска, пишет автор американского издания The National Interest Чарли Гао, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Он уточнил, что самой современной версией боевой машины является Т-90М. По словам эксперта, характеристики усовершенствованного образца находятся на уровне основных западных конкурентов. В частности, объяснил аналитик, эта модель оборудована обновленной динамической защитой «Реликт», которая пришла на смену ДЗ «Контакт-5».

Последней версией американского танка Abrams является модификация M1A2 SEP V3, которая также получила множество обновлений, отметил журналист. К примеру, инженеры улучшили бронирование башни и корпуса, а также доработали тепловизоры прицельных приспособлений для командира машины и наводчика, подчеркнул эксперт. Как и Т-90М, SEP V3 получил обновленную радиостанцию. Орудие же у Abrams осталось прежним, однако список доступных боеприпасов расширился, повысив боеспособность танка, пишет Гао.

wikipedia.org / Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Американский аналитик сравнил Т-90М и M1A2 SEP V3, чтобы выяснить, какой танк победит в гипотетической «битве века». По его словам, обе машины обладают практически одинаковыми огневыми возможностями и сходными по характеристикам орудиями. То же самое можно сказать и о качестве боеприпасов, используемых обеими сторонами. Как утверждает аналитик, Abrams обладает более совершенными тепловизорами, однако Т-90М намного мобильнее за счет меньшей массы. Точность стрельбы у обеих машин примерно одинаковая, подчеркнул Гао. В случае прямого столкновения Т-90М и Abrams могли бы пробить друг друга, ввиду чего исход такой битвы решило бы мастерство танковых экипажей, резюмировал автор публикации.

Ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Москва и Нью-Дели обсуждают возможность модернизации танков Т-90С, стоящих на вооружении армии Индии. По его словам, российская сторона может начать поставки обновленных боевых машин индийским партнерам, если они сделают соответствующий запрос.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о главных недостатках американского танка Abrams, комментируя планы Польши по приобретению у США партии этих боевых машин, передает телеканал «360». По его словам, главным минусом танка является использование брони на основе обедненного урана.