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Тигр выбран официальным символом домашнего чемпионата мира по волейболу в России

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:54
Спорт
Тигр выбран официальным символом домашнего чемпионата мира по волейболу в России
pexels.com  /  Waldemar Brandt

Москва, 6 сентября. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что болельщики выбрали тигра в качестве талисмана для предстоящего чемпионата мира в России.

Домашний чемпионат мира должен состояться с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи будут проходить сразу в нескольких крупных городах России. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Казань и Кемерово. Жеребьевка турнира запланирована на 30 сентября, но перед этим болельщики определились с талисманом — им стал тигр.

«Выбор талисмана домашнего чемпионата мира по волейболу стал отправной точкой в череде знаковых мероприятий турнира. Отрадно осознавать, что голосование вызвало такой большой отклик», — цитирует РИА Новости заявление президента ВФВ Станислава Шевченко.

Фанаты принимали участие в голосовании за талисман с 16 августа по 3 сентября. В общей сложности выбор сделали более 106 тысяч человек. Лидером стал тигр, собравший 45,9%. На втором месте оказался медведь с результатом 41,9%. Имя для маскота выберут позднее.

Российская сборная по волейболу победила команду из Финляндии в матче чемпионата Европы, который проходит сразу в четырех странах. Команда оказалась на четвертой строчке в группе С.

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