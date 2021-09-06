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Итальянский летчик побил мировой рекорд, пролетев через два автомобильных тоннеля
Общество

Каскадер пилотажной группы Red Bull Дарио Коста установил пять мировых рекорда, пролетев сквозь два автомобильных тоннеля в Стамбуле.

Для итальянского летчика это был очень эмоционально волнительный рекорд. Ведь летать в тоннелях до него никто не решался. Необходимо было выдержать высоту над дорогой на уровне 70 сантиметров и держаться на расстоянии от стен. К слову, до каждой из них было всего 4 метра. Пролетев два тоннеля, самолет благополучно взмыл в воздух и Дарио уже не смог сдерживать эмоции.

«Очень эмоционально. Мы работали над этим проектом ни один год, и наконец мы его завершили. Пока это не было сделано, мы не знали чего ожидать. Не знали получится ли. Я никогда в жизни не летал в тоннеле, никто никогда этого не делал, так что в моей голове стоял большой вопрос. Я понимал, что мы должны будем импровизировать. Конечно, я почувствовал большое облегчение. Но большое счастье - вот главная эмоция», - поделился впечатлениями летчик-профессионал.

Своим мастерством итальянец установил сразу несколько мировых рекорда: первый полёт самолёта через тоннель, первый полёт самолёта через два тоннеля, первый взлёт самолёта из тоннеля, а также самый длинный тоннель, пройденный воздушным судном.

«Я сказал себе, что главное начать, а дальше следовать тому, что я репетировал в своем сознании. Это был просто на автомате. Я просто сделал то, что должен был сделать. Мое сердце замедлилось. Я не могу толком объяснить, по ощущениям все прошло очень быстро, хотя я знаю, что это было не так», - рассказал Дарио.

Ранее Дарио Коста побеждал на чемпионатах по аэробатике, работал летным инструктором, участвовал в многочисленных авиашоу, а также сам занимался организацией крупных авиационных соревнований.

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