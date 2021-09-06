Пробка длиной 15 км образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 сентября. На 68-м км Киевского шоссе в Ленобласти произошло сразу два ДТП. Из-за аварий образовалась пробка, протяженность которой, согласно данным онлайн-карт, составляет почти 15 км.

О заторе на дороге сообщили сами очевидцы в социальных сетях. Согласно предварительным данным, первое ДТП произошло по направлению в Псков. Столкнулись две иномарки, одна из которых вылетела в кювет. Вторая легковушка перевернулась на бок и осталась на обочине.

Позднее на Киевском шоссе произошло второе столкновение автомобилей. На этот раз — недалеко от населенного пункта «Лядино». Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Грузовик сбил женщину с двухмесячной девочкой на пешеходном переходе на улице Митинская в Москве. Мать с дочерью попали в больницу, передает телеканал «360».