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Бывшая жена Малькова объявила об открытии сезона судов

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:46
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова объявила об открытии сезона судов
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 6 сентября. Бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана готовится к судебным баталиям против экс-супруга. Подробности она раскрыла на странице в Instagram.

Прибыв в Москву, бывшая жена нового мужа актрисы Анастасии Макеевой поделилась планами на будущее. Вместе с адвокатом Малькова намерена выиграть суды против отца своих детей. Она объявила о старте «сезона судов».

«Грамотная и профессиональная подготовка от Юлии Вербицкой придает мне уверенность. С Юлей у нас большие планы на будущее, над которыми мы уже работаем!» — написала Малькова.

Кроме судебных разбирательств, женщина готовится приступить и к другим хлопотам. На осень у нее запланировано много дел. Светлана собирается записать детей на кружки и заняться своим развитием. В планах Мальковой писать картины, продвигать школу рисования, восстановить прямые эфиры в соцсети и писать о Словении.

Светлана и Роман Мальковы после нескольких лет брака разошлись со скандалом. Бизнесмен оставил жену и детей ради актрисы Анастасии Макеевой. Бывшая жена обвинила предпринимателя в неуплате алиментов после развода. В мае этого года предприниматель и кинозвезда поженились.

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